Існують жести, які можуть вказувати на те, що тобі брешуть. Наприклад, людина часто моргає, дивиться вниз, покусує губи або часто рухає руками. Але все це працює лише у випадку, коли у вас близький візуальний контакт.

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Тепер, можливо, є інший спосіб виявити, чи хтось бреше тобі. Справа не стільки у мові тіла, скільки у шаблонах, якими вони можуть керуватися, виправдовуючись за щось.

Що допоможе визначити брехуна

Психологи Шоба Срінівасан і Лінда Е. Вайнбергер спробували вивчити це питання. Їх цікавило, як визначити брехуна у стосунках. Причому, як у романтичних, так і сімейних або навіть ділових.

Вони представили список характеристик, які, як правило, виникають у людей, коли вони брешуть. Коли вони намагаються специфічно пояснити, чому вони чогось не дотримуються. І ця специфіка дозволить тобі виявляти брехунів навколо.

У залежності від того, як вони виправдовуються, ми можемо виявити різні типи брехунів. Така собі класифікація:

патологічний;

підлабузник;

неправдоподібний;

ображений;

той, що звинувачує інших;

актор;

поверхневий.

Як можна розпізнати кожного? Досить легко, адже є певні шаблони, які вони використовують. Наприклад, патологічний зазвичай вдається до секретності, не бажаючи чітко говорити.



Брехунів дозволяє виявляти їхня манера поведінки / Фото Wayhomestudio

А от підлабузників, як правило, дуже мучить сумління. Але вони наступного разу все одно продовжують брехати, адже так їм зручніше досягати своїх цілей.

Є ті, хто завжди виправдовується. Вони вигадують стільки, що їхні причини стають неправдоподібними. І в ці байки не варто вірити. Якщо ж хтось легко ображається, коли ти просиш пояснень, він, швидше за все, почне брехати. Особливо тоді, коли звинувачуватиме тебе.

Що стосується акторів, то їм властиві поверхневі вибачення. Вони можуть намагатися виразити всілякі емоції у своїх поясненнях, навіть якщо вони наразі не мають сенсу. З іншого боку, поверхневі без особливого бажання скажуть тобі що завгодно та перейдуть до іншого. Їм зручно збрехати, щоб від них відчепилися.

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Звичайно ж, ці поради не можуть гарантувати тобі 100-відсоткове виявлення брехунів. Але перед тобою кілька характерних для різних типів брехунів. На них і варто орієнтуватися, щоб зрозуміти, чи щирою є людина, з якою ти спілкуєшся.