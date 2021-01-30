Хитрощі, які допоможуть дізнатися свій точний розмір одягу, якщо літери та цифри не рятують

Ми знаємо, що іноді у тебе теж були проблеми з визначенням розміру одягу. Похід у магазин – справжня пригода, адже перед тобою не лише стоять муки вибору певної моделі, а й справжній квест з вгадуванням ідеального розміру одягу. Але все можна змінити за допомогою цих порад!
Джерело: GQ
Вибирати між літерами та цифрами на етикетках – справжня російська рулетка. І тут немає нічого дивного, адже в кожного бренду показники "рухомі", що змушує тебе іноді відчувати дискомфорт у своїй "емці", яка виявилася на тебе шалено малою. І винними тут є не салати на Новий рік, а ці бісові розміри.
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Якщо ти ходитимеш по різних магазинах одягу, то виявиш, що в одному тобі ідеально підійде розмір M, а в іншому – L. Чому так? Відповідь проста: хоч і існує універсальна номенклатура, згідно з якою розміри діляться на літери S, M, L, XL і так далі або цифри, стандартизованого розміру просто НЕМАЄ!
З цієї причини кожен бренд встановлює свою власну відправну точку. Якщо ти замовляв одяг з Китаю, то знаєш, що їхню "емку" можна віддати хіба своєму молодшому братові, який ходить у 5-й клас.
Розмір одягу відрізняється також у кожного бренду / Фото Unsplash
Ти, звичайно ж, можеш заглянути у свою шафу, щоб зрозуміти, який розмір зазвичай носиш. До прикладу, футболка від Zara у тебе розміру L, але це не означає, що іншого бренду теж треба брати "ельку". Це стосується абсолютно усього одягу. Адже умовний поділ на Small, Medium, Large та Extra Large знову ж відштовхується від якихось ідеалів компанії, яка займається створенням одягу.
З цифрами ще складніше, адже тут можна заплутатися між одиницями для США, Європи й інших ринків. У цьому випадку можна запросто зламати собі мозок.
Якщо не враховувати фасон оверсайз, то при виборі футболок, светрів, сорочок і курток слід звертати увагу на свої плечі. Шов, який з'єднує основну частину з рукавом, не повинен бути надто високо або надто низько. Ти ж не хочеш, щоб здавалося, що одяг на тебе замалий або завеликий.
Сорочка не повинна бути надто мала і надто велика у плечах / Фото Unsplash
Що стосується сорочки, то варто застебнути комір. У такому стані він повинен оточувати твою шию, легко "обіймаючи" її, а не стискати надто сильно.
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Щоб дізнатися, чи підходять тобі штани, глянь на пояс. При застібанні ця деталь повинна облягати твою талію, але не бути занадто широкою. Ти ж не хочеш загубити штани дорогою додому. Також вони не повинні бути надто вузькими, щоб у тебе була можливість дихати після застілля.
Хороші джинси не повинні бути надто вільними та надто тісними / Фото Unsplash
Щоб підібрати піджак, що доповнює костюм, ми використовуємо 3 основні правила.
Ці 3 хитрощі допоможуть вибрати піджак, який ідеально на тобі сидітиме / Фото Unsplash
Дивися на відео, як скористатися цими порадами:
Скористайся цими порадами, щоб не мати проблем з вибором одягу під час шопінгу. Пам'ятай про те, що він не повинен на тобі висіти, а також не надто облягати. Не полінуйся також підіймати руки під час примірки сорочки, а також присідати, коли мовиться про джинси.
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