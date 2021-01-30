Мы знаем, что иногда у тебя тоже были проблемы с определением размера одежды. Поход в магазин – настоящее приключение, ведь перед тобой не только стоят муки выбора определенной модели, но и настоящий квест с угадыванием идеального размера одежды. Но все можно изменить с помощью этих советов!

Источник: GQ

Выбирать между буквами и цифрами на этикетках – настоящая русская рулетка. И здесь нет ничего удивительного, ведь у каждого бренда показатели "подвижные", что заставляет тебя иногда чувствовать дискомфорт в своей "эмке", которая оказалась на тебя безумно малой. И виновными здесь являются не салаты на Новый год, а эти чертовы размеры.

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Почему твой размер зависит от бренда?

Если ты будешь ходить по разным магазинам одежды, то обнаружишь, что в одном тебе идеально подойдет размер M, а в другом – L. Почему так? Ответ прост: хотя и существует универсальная номенклатура, согласно которой размеры делятся на буквы S, M, L, XL и т.д. или цифры, стандартизированного размера просто НЕТ!

По этой причине каждый бренд устанавливает свою собственную отправную точку. Если ты заказывал одежду из Китая, то знаешь, что их "эмку" можно отдать разве своему младшему брату, который ходит в 5-й класс.



Размер одежды отличается также у каждого бренда / Фото Unsplash

Хитрости, которые помогут выбрать одежду по размеру

Ты, конечно же, можешь заглянуть в свой шкаф, чтобы понять, какой размер обычно носишь. К примеру, футболка от Zara у тебя размера L, но это не значит, что от иного бренда тоже надо брать " э льку". Это касается абсолютно всей одежды. Ведь условное разделение на Small, Medium, Large и Extra Large опять же отталкивается от каких-то идеалов компании, которая занимается созданием одежды.

С цифрами еще сложнее, ведь здесь можно запутаться между единицами для США, Европы и других рынков. В этом случае можно запросто сломать себе мозг.

Поэтому стоит каждый элемент гардероба мерить. Но этого тоже недостаточно, чтобы определить, подойдет тебе футболка, рубашка или джинсы.

Футболки, свитера и рубашки

Если не учитывать фасон оверсайз, то при выборе футболок, свитеров, рубашек и курток следует обращать внимание на свои плечи. Шов, соединяющий основную часть с рукавом, не должен быть слишком высоко или слишком низко. Ты же не хочешь, чтобы казалось, что одежда на тебе маловата или великовата.



Рубашка не должна быть слишком мала или слишком большая в плечах / Фото Unsplash

Что касается рубашки, то стоит застегнуть воротник. В таком состоянии он должен окружать твою шею, легко "обнимая" ее, а не сжимать слишком сильно.

Идеальный вариант – возможность просунуть один палец между воротником и шеей.

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Брюки и джинсы

Чтобы узнать, подходят ли тебе штаны, взгляни на пояс. При застегивании эта деталь должна облегать твою талию, но не быть слишком широкой. Ты же не хочешь потерять штаны по дороге домой. Также они не должны быть слишком узкими, чтобы у тебя была возможность дышать после застолья.



Хорошие джинсы не должны быть слишком свободными или слишком тесными / Фото Unsplash

Пиджак

Чтобы подобрать пиджак, какой дополняет костюм, мы используем 3 основных правила.

Во-первых, трюк с плечом: найди точку соединения ключицы и руки. Здесь должен падать плечевой шов пиджака. Закрепи это. Пуговица , которой пристегивается (первая, если у пиджака две пуговицы, и центральная, если он с тремя), должна быть немного выше пупка, чтобы сохранить правильные пропорции. Наконец, зафиксируй рукав к манжете рубашки , чтобы последний торчал на сантиметр. Если рубашка или пиджак короткий, то образ будет выглядеть несколько нелепо.



Эти 3 хитрости помогут выбрать пиджак, который будет идеально на тебе сидеть / Фото Unsplash

Смотри на видео, как воспользоваться этими советами:

Воспользуйся этими советами, чтобы не иметь проблем с выбором одежды во время шопинга. Помни о том, что она не должна на тебе висеть, а также не слишком облегать. Не поленись также поднимать руки во время примерки рубашки, а также приседать, когда говорится о джинсах.