Сорочка – невіддільний елемент чоловічого гардеробу. І тут мовиться не лише про офіційний, а й повсякденний стиль. Але чи правильно ти обираєш сорочку для себе? Спробуймо розібратися разом.

Джерело: 24 канал

Розповідаємо, як визначити, чи ідеально сидить на тобі сорочка. Скористайся нашими порадами, щоб обрати собі саме ту, яка підкреслить твій образ.

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Експерт з продажів розповів, на що варто звернути увагу під час покупки сорочки, щоб вона виграшно виглядала на тобі. Зверни увагу на ці кілька важливих пунктів, щоб не купувати річ, яка буде зайвою у твоєму гардеробі!



При виборі сорочки потрібно звернути увагу на важливі деталі / Фото Unsplash

1. Глибина пройми

Місце, яке з'єднує сорочку та рукав, називається проймою. Тобі особливо важливо звернути увагу на шов. Він не повинен бути вищим або нижчим за плече. Важливо також, щоб пройма не утворювала складки під пахвою. У такому випадку ти не почуватимешся комфортно у ній.

2. Шов рукава

У хорошої та якісної сорочки шов у місці з'єднання рукава й основної частини повинне бути у місці, де твоє плече переходить у руку. Він має бути не прямим, а йти трішки по діагоналі. Якщо цей шов зроблений вище, то є всі шанси, що сорочка виглядатиме відверто малою. Якщо ж нижче – вона завелика.

3. Довжина рукава

Як правильно виміряти довжину рукава? Одягни сорочку та не застібай рукава. Якщо довжина рукава сягає кисті, прикриваючи кісточку, – ця довжина ідеальна. Нагадуємо, що у парі з піджаком рукав сорочки має виглядати на 1 – 2 сантиметри. Тож занадто коротка сорочка не годиться.

Також експерт розповів, що манжет не має бути надто тісним. Чому? А тому, що тобі буде незручно дивитися на годинник. В іншому випадку тобі доведеться розстібати манжет.



Манжет не має бути надто тісним, щоб ти міг спокійно дивитися на годинник / Фото Unsplash

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4. Обсяг грудей

Потрібно дотримуватися балансу: сорочка не має бути надто вільною, але й не надто тісною для тебе. Використовуй просте правило: у правильно підібраній сорочці не проглядатимуть ділянки шкіри між ґудзиками.

Як визначити, що сорочка завелика? Вона висить мішком, нависає над ременем, а її рукава надто вільні. Якщо ж вона надто тісна, а тобі незручно рухатися в ній, – вона однозначно замала. Не бери жодну!

5. Довжина сорочки

Сорочки діляться на офіційні та повсякденні. Перші, зрозуміло, будуть суворішими. Їх носять винятково заправленими у штани. Оптимальна довжина офіційної сорочки повинна сягати ширінки. Це потрібно для того, щоб ти міг її заправити у штани.

Що стосується повсякденного стилю сорочок, то вони можуть бути й довшими. Головне, дотримуватися простого правила: її довжина повинна сягати нижче пояса. В ідеалі – прикривати ширінку.



Сорочка по довжині повинна сягати ширінки / Фото Unsplash

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Скористайся цими порадами експерта, щоб під час вибору сорочки звернути увагу саме на ту, яка ідеально виглядатиме на тобі.