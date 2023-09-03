Ніхто не заслуговує на словесні образи, але є багато людей, які вважають, що словесно ображати – це нормально. Адже вони не вважають свою поведінку насильством. Протидія словесному насильству у стосунках – складне завдання, і до нього треба підходити обережно, оскільки воно вимагає терпіння, турботи про себе та наполегливості.

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Словесне насильство може завдати емоційної шкоди та негативно вплинути на самопочуття. Ось деякі речі, які можна зробити. Спробуй їх, щоб потім ні про що не шкодувати.

1. Розпізнавання ознак

Першим кроком у боротьбі з вербальним насильством є його розпізнавання. Словесне насильство може мати різні форми, включаючи образи, крик, приниження та обзивання. Воно передбачає використання образливої мови для контролю, маніпулювання або приниження іншої людини. Виявлення такої поведінки дуже важливе для ефективного розв'язання проблеми.

2. Встанови чіткі межі

Після того, як ти виявив вербальне насильство, чітко встанови свої межі. Повідом партнерку, що її слова та дії є образливими та неприйнятними. Дай зрозуміти, що ти не будеш терпіти образливу поведінку і що вона має припинитися, якщо вона хоче, щоб стосунки продовжувалися. Встановлення меж – фундаментальний крок у відновленні контролю та самоповаги.

3. Звернися по підтримку та консультацію

Словесне насильство може бути емоційно виснажливим і з ним важко впоратися самотужки. Звернися по підтримку до друзів, сім'ї або терапевта, який може надати рекомендації та безпечний простір для вираження твоїх почуттів. Сімейне консультування також може бути способом розв'язати основні проблеми у стосунках.

4. Практикуй самодопомогу

Словесне насильство може негативно вплинути на твою самооцінку та психічний добробут. Надай пріоритет турботі про себе, щоб відновити свою впевненість та емоційну силу. Це може охоплювати заняття улюбленою справою, практику усвідомленості або медитацію, а також побудову мережі підтримки. Турбота про себе має важливе значення для твоєї загальної стійкості та здатності протистояти насильству.

5. Спілкуйся впевнено

У боротьбі з вербальним насильством важливо спілкуватися, а не бути агресивним чи пасивним. Висловлюй свої почуття та занепокоєння спокійно та прямо. Використовуй "Я"-висловлювання, щоб пояснити, як насильство впливає на тебе. Наприклад: "Мені боляче, коли ти так зі мною розмовляєш". Уникай звинувачувальних висловлювань, оскільки вони можуть ще більше загострити ситуацію.



Під час суперечок намагайся впевнено доносити свою позицію / Фото wayhomestudio

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6. Розглянь свої варіанти

У деяких випадках, навіть після кількох спроб, ситуація не покращується, а твоя безпека чи добробут можуть опинитися під загрозою. Саме тоді слід розглянути такі варіанти: