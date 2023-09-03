Никто не заслуживает словесных обид, но есть много людей, которые считают, что словесно оскорблять – это нормально. Они ведь не считают свое поведение насилием. Противодействие словесному насилию в отношениях – сложная задача, и к нему нужно подходить осторожно, поскольку оно требует терпения, заботы о себе и настойчивости.

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Словесное насилие может нанести эмоциональный вред и негативно повлиять на самочувствие. Вот некоторые вещи, которые можно сделать. Попробуй их, чтобы потом ни о чем не жалеть.

1. Распознавание признаков

Первым шагом в борьбе с вербальным насилием является его распознавание. Словесное насилие может иметь разные формы, включая обиды, крик, унижение и обзывание. Оно предполагает использование обидной речи для контроля, манипулирования или унижения другого человека. Выявление такого поведения очень важно для эффективного решения проблемы.

2. Установи четкие границы

После того, как ты обнаружил вербальное насилие, четко установи свои пределы. Сообщу партнершу, что ее слова и действия оскорбительны и неприемлемы. Дай понять, что ты не будешь терпеть оскорбительное поведение и что оно должно прекратиться, если она хочет, чтобы отношения продолжались. Установление границ – фундаментальный шаг в восстановлении контроля и самоуважения.

3. Обратись за поддержкой и консультацией

Словесное насилие может быть эмоционально изнурительным и с ним трудно справиться своими силами. Обратись за поддержкой к друзьям, семье или терапевту, которое может предоставить рекомендации и безопасное пространство для выражения твоих чувств. Семейное консультирование также может являться способом решить основные проблемы в отношениях.

4. Практикуй самопомощь

Словесное насилие может негативно повлиять на твою самооценку и психическое благополучие. Придай приоритет заботе о себе, чтобы восстановить свою уверенность и эмоциональную силу. Это может охватывать занятие любимым делом, практику осознанности или медитацию, а также построение сети поддержки. Забота о себе имеет важное значение для общей устойчивости и способности противостоять насилию.

5. Общайся уверенно

В борьбе с вербальным насилием важно общаться, а не быть агрессивным или пассивным. Выражай свои чувства и беспокойство спокойно и прямо. Используй "Я"-высказывания, чтобы объяснить, как насилие влияет на тебя. Например: "Мне больно, когда ты так со мной разговариваешь". Избегай обвинительных высказываний, поскольку они могут еще больше усугубить ситуацию.



Во время споров старайся уверенно доносить свою позицию / Фото wayhomestudio

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6. Рассмотри свои варианты

В некоторых случаях даже после нескольких попыток ситуация не улучшается, а твоя безопасность или благополучие могут оказаться под угрозой. В это время следует рассмотреть следующие варианты: