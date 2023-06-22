Это серьезное предательство другого человека и, согласно исследованию, опубликованному в журнале Sage Journals, это также травматический опыт. Неверность может произойти по многим разным причинам (и не только из-за секса). Но все они все равно разрушительны. Поэтому существует большая вероятность того, что в случае обнаружения она может привести к разрыву отношений или разводу.

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Но психология также говорит нам, что существуют способы спасти отношения после измены. Это нелегко и не быстро, но, приложив определенные усилия и используя правильные инструменты, можно восстановить разорванные доверие, близость и связи.

По данным клиники Майо, отношения можно возобновить после измены (которая даже считается заразной). Но для этого все участники должны быть готовы к исцелению, добавляя, что "в некоторых случаях они могут даже стать крепче, с более глубоким уровнем близости".

Никаких поспешных решений

В клинике Майо призывают не принимать быстрых, поспешных решений, поскольку это время сильной эмоциональной боли, а шагнуть назад и подождать некоторое время, прежде чем решить, как действовать дальше.

В клинике говорят, что очень важно потратить это время на то, чтобы немного исцелиться и попытаться понять, с чего началась измена, чтобы определить, можно ли это исправить.



Не стоит принимать поспешные решения / Фото Drazen Zigic

Взять на себя ответственность

В клинике также говорят, что очень важным шагом для того, чтобы двигаться вперед и восстанавливаться, есть признание своих действий и своей вины. Это касается человека, который пошел на измену. Во время этого следует не пытаться оправдать принятые тобой решения, заставляя другого человека чувствовать себя виноватым или ответственным каким-либо образом.

Как часть этого, прекращение контакта с человеком, с которым было совершено измену, должно быть сделано навсегда.

Изменения динамики отношений

В исследовании "Что помогает парам восстановить отношения после измены?", опубликованном в Sage Journals, объясняется, что измена меняет многое в отношениях. Поэтому необходимо изменить динамику, чтобы исцелиться, избежать повторения одних и тех же ошибок и дать другому человеку контроль над ситуацией.

Необходимо определить вещи, которые не работали, и работать над ними, стремясь найти новые пути и способы работы в паре и исцелении. Говорят, что делать одно и то же снова и снова и ожидать других результатов – это безумие. Поэтому следует искать изменения, которые могут принести пользу или хорошие результаты.

Обратитесь за профессиональной помощью

Есть много вещей, которые вы в паре не сможете решить самостоятельно. Вопрос исцеления от измены – один из них. Желательно обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или семейному консультанту. Он поможет вам оценить ситуацию в перспективе и разработать правильные инструменты для восстановления утраченного доверия и близости.



Обратитесь к эксперту, чтобы получить помощь / Фото Freepik

Восстановление доверия

Доверие теряется, когда происходит измена. Именно поэтому, согласно данным клиники Майо, следует приложить все усилия, чтобы ее восстановить. Давать пространство другому человеку, демонстрировать поступками, признавать вины и ответственность, создавать пространство для общения и работать вместе, чтобы постепенно восстановить то, что было потеряно.

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Спасти отношения после предательства можно. И если вы цените то, что построили вдвоем, то сделайте все возможное, чтобы восстановить связь, укрепить ее и продолжить быть вдвоем.