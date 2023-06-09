Як не дивно, це не конфлікт. Зовсім навпаки. Насправді ті, хто перебувають у конфлікті, є одними з найздоровіших, тому що вони спілкуються. Проблема, яка роз'єднує людей, – це їхнє небажання говорити те, що вони думають. Ось 8 фраз, які, на думку психолога з гарвардською освітою, цілком можуть їх зберегти.

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1. Я кохаю тебе

Це класика, але, на жаль, багато людей забувають її сказати. Ви вже давно разом, рутина більш ніж укорінилася, робота забирає весь твій час, і ти більше не знаходиш часу навіть на те, щоб сказати своїй партнерці, що твоє серце належить їй.

Це сумно, але багато пар проходять через це. Результатом, у більшості випадків, є відчуття нехтування. Якщо ти говориш це досить часто, ваше полум'я може залишитися практично недоторканим.



Не забувай казати їй про свої почуття / Фото freepik

2. Я слухаю

Спілкування – це сестра слухання. Щоб уникнути розбіжностей або принаймні правильно їх виявити, потрібно мати терпіння слухати. Якщо ти з тих людей, які відкладають свою гордість на другий план заради партнера, то, за словами психолога, ти все зрозумів. Це також може бути "я сказав, тепер я слухаю" або "я хочу знати, що ти думаєш".

3. Допоможи мені зрозуміти

Слухати – це добре, а розуміти – ще краще. Якщо ти не розумієш певних деталей або не до кінця вловив реакцію, попроси, щоб тобі пояснили.

По-перше, тому що ти маєш право знати, що відбувається у твоїх власних стосунках.

А по-друге, тому що ми всі різні: деякі речі матимуть сенс для одних людей, а для інших – ні. У всіх нас різне виховання, різні принципи і різні способи мислення. Тому ти повинен попросити пояснення, щоб ти міг усе зрозуміти.

4. Вибач

Людині властиво помилятися, це очевидно, але іноді потрібно просити вибачення і визнавати свою неправоту. Якщо ти вже зробив це, ти знаєш, як переступити через своє его. На жаль, цей вид, здається, на межі вимирання...

У цьому ж ключі ти також можеш сказати: "Мені шкода, що я відреагував так, як відреагував" або "Я не навмисно, але мені шкода".



Проси вибачення, коли ти неправий / Фото wayhomestudio

5. Я прощаю тебе. Чи пробачиш ти мені теж?

Психолог з гарвардською освітою наполягає на тому, що пари, які практикують взаємне прощення, зберігають стосунки найдовше. На додачу до її аргументів, численні дослідження (зокрема, Медичної школи Альперта та Університету штату Флорида) також підтверджують цей факт. Згідно з іншими дослідженнями, люди, які практикують "безумовне прощення", навіть живуть довше. Дивовижно, чи не так?

6. Я ціную твої зусилля

Так само як тобі подобається, коли твої зусилля помічають, твоя партнерка буде щаслива, якщо ти також оціниш її зусилля. Тим більше якщо ти це скажеш.

Багато людей постійно фокусуються на негативі, проте найщасливіші пари – це ті, які висловлюють свою вдячність одне одному. Тож не забувай дякувати за те, що вона помила посуд чи відвезли дітей до школи.

7. Ми – команда

Багато хто з часом забуває про це, але твоя партнерка – це союзник, а не ворог! Щоденна рутина, суперечки та стрес можуть підштовхнути тебе до того, що ти завжди будеш відставати.

Пам'ятай: бути парою – це вибір; ти повинен бути підтримкою, допомогою, активом для своєї другої половинки. Ніколи не забувай, що вас двоє, і що ви повинні долати будь-яку ситуацію разом. "Навіть якщо це нелегко, я з тобою" і "Ми пройдемо через це разом, тому що я хочу, щоб це спрацювало" також є ключовими фразами, які зміцнять єдність пари.



Не забувай нагадувати, що ви – команда / Фото pikisuperstar

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8. Зробімо щось разом

Психолог з гарвардською освітою ще раз пояснює, що бути у стосунках – це не просто спати разом і розслаблятися. Іноді потрібно ставитися до речей несерйозно і насолоджуватися часом, проведеним разом, як на початку: так ви підтримуєте полум'я живим. Тож виходьте на вулицю, займайтеся активним відпочинком, відкривайте себе заново, і ваші стосунки триватимуть ще довше.