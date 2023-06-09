Как ни странно, это не конфликт. Совершенно наоборот. На самом деле, те, кто находятся в конфликте, являются одними из самых здоровых, потому что они общаются. Проблема, которая разъединяет людей – это их нежелание говорить о том, что они думают. Вот 8 фраз, которые, по мнению психолога с гарвардским образованием, вполне могут сохранить их.

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1. Я люблю тебя

Это классика, но, к сожалению, многие люди забывают ее сказать. Вы уже давно вместе, рутина более чем укоренилась, работа занимает все твое время, и ты больше не находишь времени даже на то, чтобы сказать своей партнерше, что твое сердце принадлежит ей.

Это грустно, но многие пары проходят через это. Результатом, в большинстве случаев, является чувство пренебрежения. Если ты говоришь это достаточно часто, ваше пламя может остаться практически нетронутым.



Не забывай говорить ей о своих чувствах / Фото freepik

2. Я слушаю

Общение – это сестра слушания. Чтобы избежать разногласий или хотя бы правильно их проявить, нужно иметь терпение слушать. Если ты из людей, которые откладывают свою гордость на второй план ради партнера, то, по словам психолога, ты все понял. Это тоже может быть "я сказал, теперь я слушаю" или "я хочу знать, что ты думаешь".

3. Помоги мне понять

Слушать – это хорошо, а понимать – еще лучше. Если ты не понимаешь определенных деталей или не до конца уловил реакцию, попроси, чтобы тебе объяснили.

Во-первых, потому что ты имеешь право знать, что происходит в твоих собственных отношениях.

А во-вторых, потому что мы все разные: некоторые вещи будут иметь смысл для одних людей, а для других – нет. У всех нас разное воспитание, разные принципы и разные образы мышления. Поэтому ты должен попросить объяснения, чтобы ты все мог понять.

4. Извини

Человеку свойственно ошибаться, это очевидно, но иногда нужно просить прощения и признавать свою неправоту. Если ты уже сделал это, ты знаешь, как переступить через свое эго. К сожалению, этот вид, кажется, на грани вымирания...

В этом же ключе ты тоже можешь сказать: "Мне жаль, что я отреагировал так, как отреагировал" или "Я не намеренно, но мне жаль".



Проси прощения, когда ты неправ / Фото wayhomestudio

5. Я прощаю тебя. Извинишь ли ты меня тоже?

Психолог с гарвардским образованием настаивает на том, что практикующие взаимное прощение пары сохраняют отношения дольше всего. Вдобавок к ее аргументам, многочисленные исследования (в частности, Медицинской школы Альперта и Университета штата Флорида) также подтверждают этот факт. Согласно другим исследованиям, люди, которые практикуют "безусловное прощение", даже живут дольше. Удивительно, не правда ли?

6. Я ценю твои усилия

Так же как тебе нравится, когда твои усилия замечают, твоя партнерша будет счастлива, если ты также оценишь ее усилия. Тем более, если ты это скажешь.

Многие постоянно фокусируются на негативе, однако самые счастливые пары – это те, которые выражают свою благодарность друг другу. Не забывай благодарить за то, что она помыла посуду или отвезла детей в школу.

7. Мы – команда

Многие со временем забывают об этом, но твоя партнерша – это союзник, а не враг! Ежедневная рутина, споры и стресс могут подвигнуть тебя на то, что ты всегда будешь отставать.

Помни: быть парой – это выбор; ты должен быть поддержкой, помощью, активом своей второй половинки. Никогда не забывай, что вас двое и что вы должны преодолевать любую ситуацию вместе. "Даже если это нелегко, я с тобой" и "Мы пройдем через это вместе, потому что я хочу, чтобы это сработало" также являются ключевыми фразами, которые укрепят единство пары.



Не забывай напоминать, что вы – команда / Фото pikisuperstar

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8. Сделаем что-то вместе

Психолог с гарвардским образованием еще раз объясняет, что находиться в отношениях – это не просто спать вместе и расслабляться. Иногда нужно относиться к вещам несерьезно и наслаждаться временем, проведенным вместе, как в начале: так вы поддерживаете пламя живым. Выходите на улицу, занимайтесь активным отдыхом, открывайте себя заново, и ваши отношения будут продолжаться еще дольше.