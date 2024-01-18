Це факт, що для того, щоб мати хороші стосунки, ви повинні мати хорошу комунікацію, ти повинен вміти слухати, просити про те, що ти хочеш, і ризикувати бути чесними і вразливими. Річ у тім, що хороша комунікація дарує близькість, зміцнює зв'язки і дозволяє людям пізнавати один одного, а також уникати непорозумінь і всіляких проблемних ситуацій.

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Психолог Лоуренс Коен, який писав про це в Psychology Today, пояснює, що техніка 3 – 2 – 1 – хороший інструмент, і що вона працює для романтичних пар, друзів або відносин батьків і дітей, і є швидким і ефективним способом досягти щастя, поваги і стабільності, які є важливими елементами для побудови стосунків, які дійсно додають щось позитивне у ваше життя.

Наука стверджує, що нам потрібні хороші стосунки, щоб жити довше, бути щасливими та успішними, тому добре мати в рукаві інструменти, які можуть допомогти в цьому.

Що таке техніка 3 – 2 – 1

За словами Коена, ця техніка пов'язана з тим, як ми спілкуємося і слухаємо один одного, і складається з декількох кроків, які виконуються протягом 6 хвилин.

Тобі потрібен таймер

Крок 1 – вибрати людину, яка буде говорити першою, встановивши таймер, на якому можна відмітити 3 хвилини, протягом яких інша людина повинна мовчати і уважно слухати. За ці 3 хвилини людина повинна сказати все, що вона хоче або повинна сказати, а ти повинен закінчити, щойно цей час закінчиться.

Слухання для роздумів

Коли перші три хвилини закінчилися, людина, яка слухала, повинна мати 2 хвилини на роздуми про почуте, обдумати те, що сказала інша людина, і спробувати зрозуміти її. Коен радить не судити і не намагатися відповідати, а просто зрозуміти те, що сказала інша людина в перші кілька хвилин.

Під час роздумів поділися з іншою людиною ключовими словами або фразами, пов'язаними з її словами, і продемонструй, що ти слухав її. Переважно згадуй те, що тобі запам'яталося або здається найбільш важливим.



Важливо слухати та давати висловитися про почуття / Фото Drazen Zigic

Слідкуй за реакцією

Після двох хвилин роздумів настає хвилина відповіді, під час якої той, хто почав говорити, намагається відповісти на роздуми слухача. Не відкривай нових тем, а дотримуйся тих, які були порушені раніше, застосовуючи конструктивний підхід, коли ви прагнете доповнити роздуми один одного або вказати на речі, які, можливо, були не до кінця зрозумілі.

Наприкінці ви маєте помінятися

Коли 6 хвилин закінчуються, слід помінятися місцями, де людина, яка почала говорити, займає місце слухача, щоб інша людина мала можливість висловитися про те, чого вона хоче, що її турбує, про свої сумніви або про все, що її турбує.

У чому перевага?

Коен пояснює, що техніка 3 – 2 – 1 допомагає нам слухати і бути почутими, дозволяє навчитися ефективно спілкуватися і запобігає спробам перебити співрозмовника під час розмови, що сприяє ефективнішому і шанобливому спілкуванню.

У багатьох розмовах ми майже не вміємо слухати, ми просто повторюємо свої слова, збільшуємо гучність чи мову, щоб нас почули. Це лише ускладнює слухання співрозмовника,

– пише експерт у своїй статті для Psychology Today.

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Коли у тебе є простір для розмови і для того, щоб слухати, ти можеш краще справлятися з проблемами, разом шукати рішення і навіть запобігти перетворенню розмови на сварку чи крикливі баталії, що не зовсім конструктивно.