Это факт, что для того, чтобы иметь хорошие отношения, вы должны иметь хорошую коммуникацию, ты должен уметь слушать, просить о том, что ты хочешь, и рисковать быть честными и уязвимыми. Дело в том, что хорошая коммуникация дарит близость, укрепляет связи и позволяет людям узнавать друг друга, а также избегать недоразумений и всяческих проблемных ситуаций.

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Психолог Лоуренс Коэн, писавший об этом в Psychology Today, объясняет, что техника 3 – 2 – 1 – хороший инструмент, и что она работает для романтических пар, друзей или отношений родителей и детей, и является быстрым и эффективным способом достичь счастья, уважения и стабильности, которые являются важными элементами для построения отношений, действительно добавляющих что-то положительное в вашу жизнь.

Наука утверждает, что нам нужны хорошие отношения, чтобы жить дольше, быть счастливыми и успешными, поэтому хорошо иметь в рукаве инструменты, которые могут помочь в этом.

Что такое техника 3 – 2 – 1

По словам Коэна, эта техника связана с тем, как мы общаемся и слушаем друг друга, и состоит из нескольких шагов, выполняемых в течение 6 минут.

Тебе нужен таймер

Шаг 1 – выбрать человека, который будет говорить первым, установив таймер, на котором можно отметить 3 минуты, в течение которых другой человек должен молчать и внимательно слушать. За эти 3 минуты человек должен сказать все, что он хочет или должен сказать, а ты должен закончить, как только это время истечет.

Слушание для размышлений

Когда первые три минуты закончились, слушавший человек должен иметь 2 минуты на размышления о услышанном, обдумать то, что сказал другой человек, и попытаться понять его. Коэн советует не судить и не пытаться отвечать, а просто понять то, что сказал другой человек в первые несколько минут.

Во время размышлений поделись с другим человеком ключевыми словами или фразами, связанными с ее словами и продемонстрируй, что ты слушал его. Преимущественно вспоминай то, что тебе запомнилось или кажется наиболее важным.



Важно слушать и давать высказаться о чувствах / Фото Drazen Zigic

Следи за реакцией

После двух минут размышлений наступает минута ответа, во время которого начавший говорить пытается ответить на размышления слушателя. Не открывай новых тем, а следуй тем, которые были затронуты ранее, применяя конструктивный подход, когда вы хотите дополнить размышления друг друга или указать на вещи, которые, возможно, были не до конца поняты.

В конце вы должны поменяться

Когда 6 минут заканчиваются, следует поменяться местами, где человек, начавший говорить, занимает место слушателя, чтобы другой человек имел возможность высказаться о том, чего он хочет, что его беспокоит, о своих сомнениях или обо всем, что его беспокоит.

В чем преимущество?

Коэн объясняет, что техника 3 – 2 – 1 помогает нам слушать и быть услышанными, позволяет научиться эффективно общаться и предотвращает попытки перебить собеседника во время разговора, что способствует более эффективному и уважительному общению.

Во многих разговорах мы почти не умеем слушать, мы просто повторяем свои слова, увеличиваем громкость или язык, чтобы нас услышали. Это лишь усложняет слушания собеседника,

– пишет эксперт в своей статье для Psychology Today.

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Когда у тебя есть простор для разговора и для того, чтобы слушать, ты можешь лучше справляться с проблемами, вместе искать решения и даже предотвратить превращение разговора в ссору или крикливые баталии, что не совсем конструктивно.