"Загублені у космосі" (Lost in Space) – популярний серіал від Netflix. Якраз на початку грудня там вийшов вже третій сезон (за планом – фінальний).

У серіалі людство відправило до далекої Альфи Центавра цілі родини, щоб ті освоїли нову зоряну систему. Продюсер та шоураннер Зак Естрін пояснив, чи таке насправді могло б статися.

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Альфа Центавра у "Загублених у космосі": між реальністю та мрією

Чи може таке бути, що люди колись зроблять з Альфи Центавра новий дім

Життя на Землі стикається з дедалі більшою кількістю проблем (як-от зміна клімату з численним негативними наслідками). Не дивно, що майже постійної актуальності набуло питання, чи могло б людство жити на іншій планеті.

У серіалі Lost in Space, яке стартував у 2018 році на Netflix (ну, власне, не стартував, а переродився – після оригінальної версії 1960-х років), родина Робінсонів займається саме цим. А саме – подорожує космосом на Альфу Центавра.

Що таке Альфа Центавра Альфа Центавра – це найближча до нашого Сонця зоряна система (за 4,36 світлового року). Вона має три сонця, два з яких можна навіть неозброєним оком побачити на небі Південної півкулі Землі. Відповідно, в Альфі Центавра розташовані найближчі до землі екзопланети (дві там є точно, ще кілька – можуть бути, як припускають вчені).



Ось як можна впізнати Альфу Центавра на зоряному небі / Фото Stellarium

Чи придатна насправді для життя людей система Альфа Центавра

Передусім зауважимо, що наразі добратися туди людям практично нереально. Зі швидкістю світла ми ще не навчилися літати, а ті технології, які ми маємо зараз, дозволили б долетіти до Альфи Центавра хіба за 6300 років.

Але уявімо, що технології змінилися, і люди туди таки прилетіли. Що вони там побачили б?

З трьох зірок системи дві схожі на наше Сонце, третя ж – червоний карлик Проксіма Центавра. Так от, саме навколо нього обертаються відомі на сьогодні дві планети .

системи дві схожі на наше Сонце, третя ж – червоний карлик Проксіма Центавра. Так от, саме навколо нього обертаються відомі на сьогодні дві . Одна з них – Проксіма b – може бути розміром у Землю та кружляти у так званій "зоні життя" (тобто, на ній може бути рідка вода).

Однак вчені фіксували там якісь спалахи, і зараз вважають, що "людська" атмосфера там навряд чи може сформуватися.

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А тепер про "Загублених у космосі"

Шоураннер серіалу "Загублені у космосі" Зак Естрін сказав, що сценаристи врахували деякі знання про систему Альфа Центавра – щоб збалансувати реальність і вигадку.

Наприклад, щодо відстані та проблеми з добиранням. Персонажі не могли потрапити туди за наявних земних технологій, і тому у серіал ввели технологію інопланетну.

Але Альфу Центавра відтворили так, щоб люди могли бачити у шоу не реальну наукову картину, а мрію – місце, де можна гуляти в полях, купатися в океанах чи лазити по деревах.

Чому це шоу завжди захоплювало людей і у 60-х, і сьогодні? Бо воно показує: якщо ми зіпсуємо Землю, то, можливо, є надія для людства. А проте частина мене вважає, що це шкідливо, тому що це дає нам можливість виправдовувати псування планети,

– підсумував Естрін.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.