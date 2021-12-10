У серіалі людство відправило до далекої Альфи Центавра цілі родини, щоб ті освоїли нову зоряну систему. Продюсер та шоураннер Зак Естрін пояснив, чи таке насправді могло б статися.

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Альфа Центавра у "Загублених у космосі": між реальністю та мрією

Чи може таке бути, що люди колись зроблять з Альфи Центавра новий дім

Життя на Землі стикається з дедалі більшою кількістю проблем (як-от зміна клімату з численним негативними наслідками). Не дивно, що майже постійної актуальності набуло питання, чи могло б людство жити на іншій планеті.

У серіалі Lost in Space, яке стартував у 2018 році на Netflix (ну, власне, не стартував, а переродився – після оригінальної версії 1960-х років), родина Робінсонів займається саме цим. А саме – подорожує космосом на Альфу Центавра.

Що таке Альфа Центавра Альфа Центавра – це найближча до нашого Сонця зоряна система (за 4,36 світлового року). Вона має три сонця, два з яких можна навіть неозброєним оком побачити на небі Південної півкулі Землі. Відповідно, в Альфі Центавра розташовані найближчі до землі екзопланети (дві там є точно, ще кілька – можуть бути, як припускають вчені).



Ось як можна впізнати Альфу Центавра на зоряному небі / Фото Stellarium

Чи придатна насправді для життя людей система Альфа Центавра

Передусім зауважимо, що наразі добратися туди людям практично нереально. Зі швидкістю світла ми ще не навчилися літати, а ті технології, які ми маємо зараз, дозволили б долетіти до Альфи Центавра хіба за 6300 років.

Але уявімо, що технології змінилися, і люди туди таки прилетіли. Що вони там побачили б?

З трьох зірок системи дві схожі на наше Сонце, третя ж – червоний карлик Проксіма Центавра. Так от, саме навколо нього обертаються відомі на сьогодні дві планети .

системи дві схожі на наше Сонце, третя ж – червоний карлик Проксіма Центавра. Так от, саме навколо нього обертаються відомі на сьогодні дві . Одна з них – Проксіма b – може бути розміром у Землю та кружляти у так званій "зоні життя" (тобто, на ній може бути рідка вода).

Однак вчені фіксували там якісь спалахи, і зараз вважають, що "людська" атмосфера там навряд чи може сформуватися.

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А тепер про "Загублених у космосі"

Шоураннер серіалу "Загублені у космосі" Зак Естрін сказав, що сценаристи врахували деякі знання про систему Альфа Центавра – щоб збалансувати реальність і вигадку.

Наприклад, щодо відстані та проблеми з добиранням. Персонажі не могли потрапити туди за наявних земних технологій, і тому у серіал ввели технологію інопланетну.

Але Альфу Центавра відтворили так, щоб люди могли бачити у шоу не реальну наукову картину, а мрію – місце, де можна гуляти в полях, купатися в океанах чи лазити по деревах.

Чому це шоу завжди захоплювало людей і у 60-х, і сьогодні? Бо воно показує: якщо ми зіпсуємо Землю, то, можливо, є надія для людства. А проте частина мене вважає, що це шкідливо, тому що це дає нам можливість виправдовувати псування планети,

– підсумував Естрін.