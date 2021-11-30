І чому досі від слова "астероїд" щемить у серці, хоча наука каже, що безпосередньої загрози нашій планеті від астероїдів наразі немає? На ці питання спробувала відповісти Челсі Год, наукова комунікаторка Американського музею природничої історії.

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Чому люди бояться астероїдів

Є очевидне пояснення: астероїди падали на Землю багато разів, іноді з дуже руйнівними наслідками (пригадаймо бодай винищення динозаврів). А проте зараз наука каже, що поки немає безпосередньої загрози Землі від космічного каміння.

Експерти з планетарної оборони спостерігають за астероїдами, які десь-колись можуть пролетіти біля Землі.

Більшість із них пролітають далеко або – замалі, щоб витримати атмосферу Землі й не згоріти у ній.

Та навіть якщо колись якийсь не згорить – NASA знає, як діяти й захистити Землю.

А тим часом у науковій фантастиці

Незліченні історії, книги, фільми та телешоу продовжують (і успішно) експлуатувати тему можливої ​​астероїдної катастрофи.



"Обережно, до Землі летить астероїд" – часта тема у фільмах та книгах / Фото unsplash

Згадаймо блокбастери "Післязавтра", "Армагеддон", "Гренландію". Так що образ "летить астероїд, щоб знищити Землю" добряче заїжджений. А скоро ще й на екрани вийдуть Don't Look Up та Moonfall.

У фільмі Don't Look Up, прем’єра якого запланована на 10 грудня 2021 року на Netflix, двоє астрономів-початківців намагаються попередити людство про комету, яка якраз на шляху до знищення Землі.

прем’єра якого запланована на 10 грудня 2021 року на Netflix, двоє астрономів-початківців намагаються попередити людство про комету, яка якраз на шляху до знищення Землі. А в Moonfall, який вийде в лютому 2022, сценаристи розповіли історію про Місяць, який чомусь вирішив врізатися в Землю.

Не хочеш чекати? Передивися старі фільми на цю ж тематику. Як-от "День, коли небо вибухнуло" 1958 року чи "Зелений слиз" 1968. І це – так, тільки те, що спадає на думку без звірки з Вікіпедією.

До слова Що таке комета і чим вона відрізняється від астероїда

Що це за гостра тема така

Чому наукова фантастика пронизана темою удару астероїда? Фахівчиня з астероїдів та астрономка Емі Майнзер (яка є, до слова, науковою радницею фільму Don't Look Up) каже так:

З наукової точки зору, астероїди – справді захоплюючі об’єкти. Вони рухаються, і вони є помітним маркером ідеї, що ми живемо у дуже активній Сонячній системі й займаємо цікаве місце у Всесвіті. Всесвіт не є фіксованим, статичним, незмінним. Він активний, у нім постійно щось відбуваються, і ми є його частиною. Тому я думаю, що астероїди багато в чому є нагадуванням про це.

Не всі фільми пасують до цього образу. А проте Don't Look Up, за словами Майнзер, має на меті показати глядачам "важливість прийняття науково обґрунтованих рішень".



Астероїди – справді захоплюючі об'єкти / Фото unsplash

Дещо про еволюцію астероїдної загрози

На початку ХХ століття вчені здобули глибше розуміння, що таке пояс астероїдів і космічні породи в ньому. Утім, поширення історії про загрозу астероїдів здобули значно раніше – у 1950-х.

Річ у тім, що той бурхливий час ознаменувався холодною війною США та СРСР, відчуттям буквально на кінчику язика загрози ядерної війни (особливо після бомбардувань Хіросіми й Нагасакі).

(особливо після бомбардувань Хіросіми й Нагасакі). У США школярі регулярно тренувалися пірнати під парту, відпрацьовуючи не захист від землетрусів, а свої дії у випадку скидання ворогами ядерної бомби.

Удари астероїдів якось засоціювалися з ядерними атаками, адже становлять схожу миттєву й катастрофічну загрозу для величезних територій. І так склалося, що після Другої світової війни люди намагалися впоратися зі страхом будь-якого об’єкта, який впаде з неба без попередження і знищить усе в одну мить.



Миттєва й катастрофічна загроза для величезних територій – це завжди хвилює / Фото unsplash

Ну а що ж фільми? А як кіноіндустрія могла не використати все це для створення науково-фантастичних історій про світову катастрофу? Тим більше що на цьому тлі можна малювати будь-які інші події та характери персонажів.

Куди не плюнь – всюди втрапиш в успіх. І, здається, так буде ще дуже довго – якщо не завжди.