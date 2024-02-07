А найбільша проблема тут, що негатив заразний і може поширюватися, якщо ти не встановиш кордони. За даними Indeed.com, є два типи негативно налаштованих людей на робочому місці: хронічні (не мають позитивного погляду на довкілля й демонструють це щодня) та випадкові (можуть діяти негативно час від часу, але протягом короткого періоду).

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Люди другого типу не настільки шкідливі – власне, ми всі можемо бути такими. До прикладу, через участь у складних проєктах або у періоди високого стресу. А от хронічний негатив людини може бути серйозною проблемою і впливати на концентрацію, задоволеність і навіть продуктивність всіх інших.

Що можна зробити, щоб захистити себе від негативу колег

Практикуй вдячність. Вдячність допомагає підтримувати кращий душевний стан, більше цінувати своє життя і досягнення, вона корисна для мотивації, продуктивності та навіть може бути одним з ключових елементів довголіття і хорошої якості життя. Вдячність можна застосувати у практиці в різні способи, наприклад, складати список позитивних моментів на початку дня з роздумами наприкінці.

Вдячність допомагає підтримувати кращий душевний стан, більше цінувати своє життя і досягнення, вона корисна для мотивації, продуктивності та навіть може бути одним з ключових елементів довголіття і хорошої якості життя. Вдячність можна застосувати у практиці в різні способи, наприклад, складати список позитивних моментів на початку дня з роздумами наприкінці. Оточуй себе більше позитивними людьми. На кожній роботі є негативно налаштовані люди, але так само є люди з позитивним підходом та ставленням. Важливо звертатися до них, формувати своєрідну мережу підтримки та простір, де спілкування є набагато конструктивнішим. Коли ти оточуєш себе правильними людьми, у тебе менше шансів, що чужий негатив передасться тобі чи вплине на тебе.

Негативних колег не завжди можна уникнути, але все ж є способи протистояти їм / Фото DrazenZigic@freepik