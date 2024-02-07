А самая большая проблема здесь, что негатив заразен и может распространяться, если ты не установишь границы. По данным Indeed.com, есть два типа негативно настроенных людей на рабочем месте: хронические (не имеют положительного взгляда на окружающую среду и демонстрируют это ежедневно) и случайные (могут действовать негативно время от времени, но в течение короткого периода).

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Люди второго типа не настолько вредны – собственно, мы все можем быть такими. К примеру, из-за участия в сложных проектах или в периоды высокого стресса. А вот хронический негатив человека может быть серьезной проблемой и влиять на концентрацию, удовлетворенность и даже производительность всех остальных.

Что можно сделать, чтобы защитить себя от негатива коллег

Практикуй благодарность. Благодарность помогает поддерживать лучшее душевное состояние, больше ценить свою жизнь и достижения, она полезна для мотивации, продуктивности и даже может быть одним из ключевых элементов долголетия и хорошего качества жизни. Благодарность можно применить на практике разными способами, например, составлять список положительных моментов в начале дня с размышлениями в конце.

Благодарность помогает поддерживать лучшее душевное состояние, больше ценить свою жизнь и достижения, она полезна для мотивации, продуктивности и даже может быть одним из ключевых элементов долголетия и хорошего качества жизни. Благодарность можно применить на практике разными способами, например, составлять список положительных моментов в начале дня с размышлениями в конце. Окружай себя больше положительными людьми. На каждой работе есть негативно настроенные люди, но так же есть люди с позитивным подходом и отношением. Важно обращаться к ним, формировать своеобразную сеть поддержки и пространство, где общение намного конструктивнее. Когда ты окружаешь себя правильными людьми, у тебя меньше шансов, что чужой негатив передастся тебе или повлияет на тебя.

Негативных коллег не всегда можно избежать, но все же есть способы противостоять им / Фото DrazenZigic@freepik