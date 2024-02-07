А самая большая проблема здесь, что негатив заразен и может распространяться, если ты не установишь границы. По данным Indeed.com, есть два типа негативно настроенных людей на рабочем месте: хронические (не имеют положительного взгляда на окружающую среду и демонстрируют это ежедневно) и случайные (могут действовать негативно время от времени, но в течение короткого периода).
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Люди второго типа не настолько вредны – собственно, мы все можем быть такими. К примеру, из-за участия в сложных проектах или в периоды высокого стресса. А вот хронический негатив человека может быть серьезной проблемой и влиять на концентрацию, удовлетворенность и даже производительность всех остальных.
Что можно сделать, чтобы защитить себя от негатива коллег
- Практикуй благодарность. Благодарность помогает поддерживать лучшее душевное состояние, больше ценить свою жизнь и достижения, она полезна для мотивации, продуктивности и даже может быть одним из ключевых элементов долголетия и хорошего качества жизни. Благодарность можно применить на практике разными способами, например, составлять список положительных моментов в начале дня с размышлениями в конце.
- Окружай себя больше положительными людьми. На каждой работе есть негативно настроенные люди, но так же есть люди с позитивным подходом и отношением. Важно обращаться к ним, формировать своеобразную сеть поддержки и пространство, где общение намного конструктивнее. Когда ты окружаешь себя правильными людьми, у тебя меньше шансов, что чужой негатив передастся тебе или повлияет на тебя.
Негативных коллег не всегда можно избежать, но все же есть способы противостоять им / Фото DrazenZigic@freepik
- Слушай, чтобы понять и ищи решение. Первый шаг – надо определить, является ли негативный человек на работе случайным или хроническим, а второй – найти способ изменить ситуацию. Поговори с человеком, выслушай, что он говорит, и пойми, откуда идет негатив. Это поможет найти решение, есть ли что-то на работе, что можно изменить, чтобы улучшить ситуацию. Когда ты знаешь причину проблемы, ее легче устранить.
- Отойди, если нужно. Очень важно делать перерывы в течение дня, даже если это всего несколько минут. Во время работы ты истощаешься, концентрация ослабевает и продуктивность может снизиться, а короткий перерыв способен вернуть тебе энергию. То же касается негативных людей – ты не всегда можешь их избежать, но всегда можешь физически отстраниться и не дать негативу повлиять на тебя.
- Добавляй "но". Негативно настроенные люди склонны сосредотачиваться на плохом, сломанном, неудобном или любом другом, что им не нравится. А добавление "но" может помочь изменить нарратив. Например, когда кто-то говорит: "Здесь слишком шумно и мне не нравится цвет стен", ты можешь добавить что-то вроде: "Но у нас прекрасный вид из окна".
- Не проводи время вне работы. Наличие друзей на работе может помочь тебе чувствовать себя более довольным и продуктивным, но это не значит, что ты должен строить отношения с каждым в офисе или обязательно нужно видеться с ними в других контекстах. Когда ты имеешь дело с негативно настроенным человеком, важно ограничить взаимодействие, поддерживая только профессиональные отношения.