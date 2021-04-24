Часто перед тим, як запросити дівчину на побачення, багато чоловіків дуже довго розмірковують. Чим сильніше дівчина запала в душу, тим більшу вони відчувають хвилю коливань і сумнівів. Чоловіків лякає можливість відмови. Не потрібно боятися і переживати, головне – правильно себе поводити. Як красиво запросити дівчину на побачення, щоб вона точно погодилася?

Читай ключові поради та прийоми, викладені у нашій статті. З їхньою допомогою ти зможеш упевнено запросити дівчину, яка тобі подобається, на побачення.

Варте уваги Як красиво запропонувати зустрічатися дівчині: кращі фрази та оригінальні ідеї

Чому так страшно запросити дівчину на побачення

Тобі давно подобається дівчина, але ти все ніяк не наважишся підійти до неї та запросити її на побачення? Більшість чоловіків бояться відмови, але ж це не страшно. В цьому випадку можна буде спробувати щастя з дівчиною пізніше. Багато жінок люблять залицяння і наполегливість, але не плутай це з набридливістю.

Відчуття невпевненості у собі тільки погіршить ситуацію, як і сором'язливість. Хочеш, щоб дівчина погодилася? Тоді говори з нею без остраху, будь упевненим у собі та сміливим. Запрошувати на побачення – не смішно і не принизливо, це схвалюється суспільством і є природною подією, яка відбуватиметься ще багато разів.

Щоб перебороти страх і сором, спробуй потренуватися на незнайомках, які тобі не настільки важливі. Побачивши незнайому дівчину, підійди до неї, привітайся, зроби комплімент і запроси у найближче кафе випити кави та поспілкуватися. Багато дівчат тобі відмовить, але хтось і погодиться. Цей спосіб підвищить твою впевненість у собі, і потім у майбутньому ти з легкістю зможеш запросити дівчину, яка тобі дійсно дуже подобається.



Запрошувати на побачення – нормально та не принизливо / Фото Unsplash

Як не отримати відмову?

Відразу обмовимося: відмова все ж можлива, навіть якщо ти все робиш ідеально. Справа може бути дійсно не у тобі. Але чим грамотніше ти діятимеш, тим вища ймовірність згоди.

Ось кілька правил, які допоможуть тобі отримати згоду:

Будь ввічливим. Спілкуйся з дівчиною вкрай уважно і ввічливо. Постарайся справити приємне враження.

Спілкуйся з дівчиною вкрай уважно і ввічливо. Постарайся справити приємне враження. Не поспішай. Не потрібно відразу ж пропонувати зустрітися після привітання. Познайомтеся краще, поспілкуйтеся деякий час. Нехай виникне впевнена симпатія між вами.

Не потрібно відразу ж пропонувати зустрітися після привітання. Познайомтеся краще, поспілкуйтеся деякий час. Нехай виникне впевнена симпатія між вами. Не тисни. Якщо дівчина чомусь сумнівається, просто запитай причину сумнівів і переконай у безневинності та безпеці затії. Але вперто гнути свою лінію не варто: це буде мати зворотний ефект і дівчина переконається, що засумнівалася не дарма.

Якщо дівчина чомусь сумнівається, просто запитай причину сумнівів і переконай у безневинності та безпеці затії. Але вперто гнути свою лінію не варто: це буде мати зворотний ефект і дівчина переконається, що засумнівалася не дарма. Заздалегідь вивчи її смаки, щоб підібрати оптимальне місце для побачення і майбутні теми для спілкування.

щоб підібрати оптимальне місце для побачення і майбутні теми для спілкування. Не варто сильно затягувати із запрошенням на побачення, інакше дівчина вже може піти з іншим. Зустріч потрібно призначати за пару днів до запланованої дати побачення.

із запрошенням на побачення, інакше дівчина вже може піти з іншим. Зустріч потрібно призначати за пару днів до запланованої дати побачення. Не бігай за нею і не принижуйся. Важливо бути для дівчини лідером, який точно знає, чого хоче від стосунків.

Як запросити дівчину на побачення? 10 порад



Запросити дівчину на побачення – не така уже й складна задача / Фото Unsplash

Ключові принципи:

Зроби формулювання твого запрошення оригінальним. Це дасть дівчині зрозуміти, що вона спілкується з цікавою людиною, що має хорошу фантазію, і вам буде не нудно провести час разом. Не просто поклич дівчину на зустріч, а розпали у ній непідробний інтерес. Поклич її в кіно на фільм, який вона давно планувала подивитися або організуй побачення в кафе з її улюбленою кухнею. Потрібно максимально чітко визначити місце і час вашої зустрічі, озвучивши їх дівчині заздалегідь, щоб не сталося прикрих непорозумінь. Назвавши конкретні дані, ти продемонструєш серйозність своїх намірів. Обов'язково переконайся, що дівчина знає, як дістатися до обраного тобою місця побачення. Прояви турботу. Краще не говорити дівчині слово "побачення", деяких це навіть може налякати. Рекомендуємо називати це просто зустріччю. Від чоловіка під час запрошення повинні відчуватися впевненість і спокій. Тому важливо вимовляти слова максимально чітко і бажано робити це у стверджувальній формі, ніж у питальній. Не квап події. Якщо раптом тобі відповіли ухильно, це зовсім не привід здаватися. Спробуй перечекати та потім запропонувати побачення знову. Дівчина дійсно може бути зайнята. У запасі у тебе повинні бути варіанти на випадок, якщо дівчина чесно скаже, що в запропоновану дату вона не зможе знайти час. Важливо відразу визначити день зустрічі, зручний для неї, інакше питання побачення можна відкладати до нескінченності. Попередньо не зайвим буде нагадати дівчині про дату вашого побачення. Якщо вона постійно вигадує відмовки, щоб із тих чи інших причин не йти на побачення, але ти все одно відчуваєш і далі до неї інтерес, то спробуй виправити ситуацію. Зробити це можна в формі жарту приблизно так: "У тебе такий щільний графік, що ти вже відмовила мені п'ять разів. Може, для різноманітності у цей раз ти погодишся?" Важливо, щоб після вашої бесіди у дівчини залишилося чітке розуміння, куди саме її запросили. Тоді вона не буде переживати, правильно підбере вбрання, і побачення пройде максимально комфортно.

Запрошення на побачення з прикладами

Щоб запросити дівчину на прогулянку телефоном, потрібні стислість і впевненість. Підготуйся заздалегідь, краще не відволікатися під час розмови на розлогі бесіди. Ось приклад хорошого телефонного запрошення:

"Привіт. Дзвоню дізнатися, які у тебе плани на вихідні". Якщо дівчина скаже, в який день вона вільна, то необхідно продовжити приблизно так: "Як щодо боулінгу/кіно/будь-якого заходу ввечері того ж дня? Хочеться розвіятися, і ти здаєшся ідеальною компанією." Якщо відповідь позитивна, то відразу назви час і місце зустрічі.



Запрошення повинне бути лаконічним і невимушеним / Фото Unsplash

У разі коли ти дуже боїшся запрошувати дівчину, то зробити це можна і по СМС. Ось кілька хороших прикладів:

"Хочу побачитися і зробити тобі приємне. Підкажи містечко, де ти давно хотіла побувати. У мене є пара ідей, але я відкритий для пропозицій."

"Давненько не бачилися, хочу зустрітися. Йдемо в кіно в суботу?"

"Уже чула, що приїжджає твоя улюблена група? Я взяв квитки, розраховую на твою компанію".

Звичайно, коли ви вже бачитеся і спілкуєтеся, то все значно простіше. Потрібно лише підловити момент і запросити дівчину максимально витончено. Ось кілька прикладів:

Якщо ви разом вчитеся або працюєте, додай романтики та підклади записку. У ній запропонуй сходити на фільм, який вона з нетерпінням чекає, або придумай свій варіант. Відразу на запрошенні напиши варіанти її відповідей "Так" і "Ні", нехай вона поставить галочку біля потрібного. Якщо ти впевнений в успіху і в собі, то можна прописати такі варіанти: "Так", "100%", "Уже завтра", "Запитай мене ще раз". Якщо твій план не спрацює, то дівчина просто не поверне цю записку. Під час зустрічі зроби їй комплімент, поцікався новинами та запропонуй прогулятися або пообідати. Поводься при цьому легко і позитивно. Попроси дівчину про допомогу. Наприклад, якщо тобі необхідно обрати вбрання для якогось випадку або подарунок для мами. Це стане і відмінним приводом для побачення, і підкреслить твою особливу увагу до думки дівчини. Якщо у тебе є квиток або абонемент кудись, і він скоро закінчиться, попроси її скласти тобі компанію.



Колезі по роботі можна підкинути записку на робочий стіл / Фото Unsplash

Кілька секретів як зацікавити дівчину

Ввічливість та галантність є ключовими якостями на побаченні. Звичайно, нахабність в дуеті з брутальністю теж іноді можуть зіграти на руку, але ймовірність схвалення в першому випадку все ж вища.

Хочемо з тобою поділитися кількома прийомами, за допомогою яких можна зацікавити дівчину, яка тобі до вподоби:

Сюрпризи/інтрига. Варто створити невелику таємничість: "Я знаю одне місце, воно тобі точно сподобається!" Інший варіант: "Здається, я знаю, чим зможу тебе приємно здивувати". Так само можна натякнути: "Пам'ятаєш, ти казала ... Я дещо в цьому тямлю і зможу розповісти за чашкою кави". Чим оригінальніше і детальніше вийде створити інтригу, тим більша ймовірність твого успіху. Але не переборщи, інакше розчаруєш дівчину. Компліменти. Забудь про банальні фрази на кшталт красивого плаття або цікавої зачіски. Зосередься на позитивних спостереженнях за об'єктом уваги. Наприклад: "Ти ж так класно малюєш, нумо підімо в музей сучасного мистецтва? Я, зізнатися чесно, повний профан у цьому, але дуже хочу розібратися. Допоможеш?" Квест. Можна підійти до запрошення дівчини на побачення максимально творчо, наприклад, написати кілька таємних послань для неї. Це можуть бути компліменти або ж незвичайні деталі, які ти зауважив у її поведінці. Прояви фантазію, не забудь про інтригу. А в останній записці обов'язково вкажи місце та час для побачення. Звичайно ж, щоб знайти це послання, дівчині доведеться виконати деякі дії... Флешмоб. Це відмінний варіант, як запросити дівчину на побачення, якщо вона відмовляється. Підкори її флешмобом. Для цього треба підмовити друзів і влаштувати невеликий публічний перформанс, де у центрі буде об'єкт твого обожнювання. Але нехай до самого закінчення вона не здогадується, що цей сюрприз призначений саме для неї.



Можеш влаштувати їй цікавий квест, щоб запросити на побачення / Фото Unsplash

Візьми на озброєння Хто такий гамма-самець і чим він відрізняється від альфи: нюанси сексуальної ієрархії

Тепер ти добре розумієш, як оригінально запросити дівчину на побачення, тому не втрачай час і дій!

Чорнобривець Ірина