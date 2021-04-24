Часто перед тем, как пригласить девушку на свидание, многие мужчины очень долго размышляют. Чем сильнее девушка запала в душу, тем большую они чувствуют волну колебаний и сомнений. Мужчин пугает возможность отказа. Не нужно бояться и переживать, главное – правильно себя вести. Как красиво пригласить девушку на свидание, чтобы она точно согласилась?

Читай ключевые советы и приемы, изложенные в нашей статье. С их помощью ты сможешь уверенно пригласить девушку, которая тебе нравится, на свидание.

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Почему так страшно пригласить девушку на свидание

Тебе давно нравится девушка, но ты все никак не решишься подойти к ней и пригласить ее на свидание? Большинство мужчин боятся отказа, но это не страшно. В этом случае можно будет попытать счастья с девушкой позже. Многие женщины любят ухаживания и настойчивость, но не путай это с надоедливостью.

Чувство неуверенности в себе только ухудшит ситуацию, как и застенчивость. Хочешь, чтобы девушка согласилась? Тогда говори с ней без страха, будь уверенным в себе и смелым. Приглашать на свидание – не смешно и не унизительно, это одобряется обществом и является естественной событием, которое будет происходить еще много раз.

Чтобы преодолеть страх и стыд, попробуй потренироваться на незнакомках, которые тебе не столь важны. Увидев незнакомую девушку, подойди к ней, поздоровайся, сделай комплимент и пригласи в ближайшее кафе выпить кофе и пообщаться. Многие девушки тебе откажут, но кто-то и согласится. Этот способ повысит твою уверенность в себе, и потом в будущем ты с легкостью сможешь пригласить девушку, которая тебе действительно очень нравится.



Приглашать на свидание – нормально и не унизительно / Фото Unsplash

Как не получить отказ?

Сразу оговоримся: отказ все же возможен, даже если ты все делаешь идеально. Дело может быть действительно не в тебе. Но чем грамотнее ты будешь действовать, тем выше вероятность согласия.

Вот несколько правил, которые помогут тебе получить согласие:

Будь вежливым. Общайся с девушкой крайне внимательно и вежливо. Постарайся произвести приятное впечатление.

Не торопись. Не нужно сразу же предлагать встретиться после приветствия. Познакомьтесь лучше, пообщайтесь некоторое время. Пусть возникнет уверенная симпатия между вами.

Не дави. Если девушка в чем-то сомневается, просто спроси причину сомнений и убеди в невиновности и безопасности затеи. Но упорно гнуть свою линию не стоит: это будет иметь обратный эффект и девушка убедится, что усомнилась не зря.

Заранее изучи ее вкусы, чтобы подобрать оптимальное место для свидания и будущие темы для общения.

Не стоит сильно затягивать с приглашением на свидание, иначе девушка уже может пойти с другим. Встречу нужно назначать за пару дней до запланированной даты свидания.

Не бегай за ней и не унижайся. Важно быть для девушки лидером, который точно знает, чего хочет от отношений.

Как пригласить девушку на свидание? 10 советов



Пригласить девушку на свидание – не такая уж сложная задача / Фото Unsplash

Ключевые принципы:

Сделай формулировку твоего приглашения оригинальной. Это даст девушке понять, что она общается с интересным человеком, имеющим хорошую фантазию, и вам будет не скучно провести время вместе. Не просто позови девушку на встречу, а разбуди в ней неподдельный интерес. Позови ее в кино на фильм, который она давно планировала посмотреть или организуй свидание в кафе с ее любимой кухней. Нужно максимально четко определить место и время вашей встречи, озвучив их девушке заранее, чтобы не произошло досадных недоразумений. Назвав конкретные данные, ты продемонстрируешь серьезность своих намерений. Обязательно убедитесь, что девушка знает, как добраться до выбранного тобой места свидания. Прояви заботу. Лучше не говорить девушке слово "свидание", некоторых это даже может испугать. Рекомендуем называть это просто встречей. От мужчины во время приглашения должны ощущаться уверенность и спокойствие. Поэтому важно произносить слова максимально четко и желательно делать это в утвердительной форме, чем в вопросительной. Не торопи события. Если вдруг тебе ответили уклончиво, это вовсе не повод сдаваться. Попробуй переждать и затем предложить свидания снова. Девушка действительно может быть занята. В запасе у тебя должны быть варианты на случай, если девушка честно скажет, что в предложенную дату она не сможет найти время. Важно сразу определить день встречи, удобный для нее, иначе вопрос свидание можно откладывать до бесконечности. Предварительно не лишним будет напомнить девушке о дате вашего свидания. Если она постоянно придумывает отговорки, чтобы по тем или иным причинам не идти на свидание, но ты все равно чувствуешь и дальше к ней интерес, то попробуй исправить ситуацию. Сделать это можно в форме шутки примерно так: "У тебя такой плотный график, что ты отказала мне пять раз. Может, для разнообразия в этот раз ты согласишься?" Важно, чтобы после вашей беседы у девушки осталось четкое понимание, куда именно ее пригласили. Тогда она не будет переживать, правильно подберет наряд, и свидание пройдет максимально комфортно.

Приглашение на свидание с примерами

Чтобы пригласить девушку на прогулку по телефону, нужны краткость и уверенность. Подготовься заранее, лучше не отвлекаться во время разговора на пространные беседы. Вот пример хорошего телефонного приглашения:

"Привет. Звоню узнать, какие у тебя планы на выходные". Если девушка скажет, в какой день она свободна, то необходимо продолжить примерно так: "Как насчет боулинга / кино / любого мероприятия вечером того же дня? Хочется развеяться, и ты кажешься идеальной компанией." Если ответ положительный, то сразу названия времени и месте встречи.



Приглашение должно быть лаконичным и непринужденным / Фото Unsplash

В случае, если ты очень боишься приглашать девушку, то сделать это можно и по СМС. Вот несколько хороших примеров:

"Хочу увидеться и сделать тебе приятное. Подскажи место, где ты давно хотела побывать. У меня есть пара идей, но я открыт для предложений."

"Давненько не виделись, хочу встретиться. Идем в кино в субботу?"

"Уже слышала, что приезжает твоя любимая группа? Я взял билеты, рассчитываю на твою компанию".

Конечно, когда вы уже видитесь и общаетесь, то все гораздо проще. Нужно только поймать момент и пригласить девушку максимально изящно. Вот несколько примеров:

Если вы вместе учитесь или работаете, добавь романтики и подложи записку. В ней предложи сходить на фильм, который она с нетерпением ждет, или придумай свой вариант. Сразу на приглашении напиши варианты ее ответов "Да" и "Нет", пусть она поставит галочку возле нужного. Если ты уверен в успехе и в себе, то можно прописать такие варианты: "Да", "100%", "Уже завтра", "Спроси меня еще раз". Если твой план не сработает, то девушка просто не вернет эту записку. Во время встречи сделай ей комплимент, поинтересуйся новостями и предложи прогуляться или пообедать. Веди себя при этом легко и позитивно. Попроси девушку о помощи. Например, если тебе нужно выбрать наряд для какого случая или подарок для мамы. Это станет и отличным поводом для свидания, а также подчеркнет твоё особое внимание к мнению девушки. Если у тебя есть билет или абонемент куда-то, и он скоро закончится, попроси ее составить тебе компанию.



Коллеге по работе можно подбросить записку на рабочий стол / Фото Unsplash

Несколько секретов как заинтересовать девушку

Вежливость и галантность являются ключевыми качествами на свидании. Конечно, наглость в дуэте с грубостью тоже иногда могут сыграть на руку, но вероятность одобрения в первом случае все же выше.

Хотим с тобой поделиться несколькими приемами, с помощью которых можно заинтересовать девушку, какая тебе по душе:

Сюрпризы / интрига. Следует создать небольшую таинственность: "Я знаю одно место, оно тебе точно понравится!" Другой вариант: "Кажется, я знаю, чем смогу тебя приятно удивить". Так же можно намекнуть: "Помнишь, ты говорила... Я кое-что в этом понимаю и смогу рассказать за чашкой кофе". Чем оригинальнее и подробнее получится создать интригу, тем больше вероятность твоего успеха. Но не перестарайся, иначе разочаруешь девушку. Комплименты. Забудь о банальных фразах вроде красивого платья или интересной прически. Сосредоточься на положительных наблюдениях за объектом внимания. Например: "Ты же так классно рисуешь, ну-ка пойдем в музей современного искусства? Я, признаться честно, полный профан в этом, но хочу разобраться. Поможешь?" Квест. Можно подойти к приглашению девушки на свидание максимально творчески, например, написать несколько тайных посланий для нее. Это могут быть комплименты или необычные детали, которые ты заметил в ее поведении. Прояви фантазию, не забудь об интриге. А в последней записке обязательно укажи место и время для свидания. Конечно же, чтобы найти это послание, девушке придется выполнить некоторые действия... Флешмоб. Это отличный вариант, как пригласить девушку на свидание, если она отказывается. Покори ее флэшмобом. Для этого надо подговорить друзей и устроить небольшой публичный перформанс, где в центре будет объект твоего обожания. Но пусть до самого окончания она не догадывается, что этот сюрприз предназначен именно для нее.



Можешь устроить ей интересен квест, чтобы пригласить на свидание / Фото Unsplash

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Теперь ты хорошо понимаешь, как оригинально пригласить девушку на свидание, поэтому не теряй время и действуй!