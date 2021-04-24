Как пригласить девушку на свидание: 10 советов и примеров
Часто перед тем, как пригласить девушку на свидание, многие мужчины очень долго размышляют. Чем сильнее девушка запала в душу, тем большую они чувствуют волну колебаний и сомнений. Мужчин пугает возможность отказа. Не нужно бояться и переживать, главное – правильно себя вести. Как красиво пригласить девушку на свидание, чтобы она точно согласилась?
Источник:24 канал
Читай ключевые советы и приемы, изложенные в нашей статье. С их помощью ты сможешь уверенно пригласить девушку, которая тебе нравится, на свидание.
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Почему так страшно пригласить девушку на свидание
Тебе давно нравится девушка, но ты все никак не решишься подойти к ней и пригласить ее на свидание? Большинство мужчин боятся отказа, но это не страшно. В этом случае можно будет попытать счастья с девушкой позже. Многие женщины любят ухаживания и настойчивость, но не путай это с надоедливостью.
Чувство неуверенности в себе только ухудшит ситуацию, как и застенчивость. Хочешь, чтобы девушка согласилась? Тогда говори с ней без страха, будь уверенным в себе и смелым. Приглашать на свидание – не смешно и не унизительно, это одобряется обществом и является естественной событием, которое будет происходить еще много раз.
Чтобы преодолеть страх и стыд, попробуй потренироваться на незнакомках, которые тебе не столь важны. Увидев незнакомую девушку, подойди к ней, поздоровайся, сделай комплимент и пригласи в ближайшее кафе выпить кофе и пообщаться. Многие девушки тебе откажут, но кто-то и согласится. Этот способ повысит твою уверенность в себе, и потом в будущем ты с легкостью сможешь пригласить девушку, которая тебе действительно очень нравится.
Приглашать на свидание – нормально и не унизительно / Фото Unsplash
Как не получить отказ?
Вот несколько правил, которые помогут тебе получить согласие:
- Будь вежливым. Общайся с девушкой крайне внимательно и вежливо. Постарайся произвести приятное впечатление.
- Не торопись. Не нужно сразу же предлагать встретиться после приветствия. Познакомьтесь лучше, пообщайтесь некоторое время. Пусть возникнет уверенная симпатия между вами.
- Не дави. Если девушка в чем-то сомневается, просто спроси причину сомнений и убеди в невиновности и безопасности затеи. Но упорно гнуть свою линию не стоит: это будет иметь обратный эффект и девушка убедится, что усомнилась не зря.
- Заранее изучи ее вкусы, чтобы подобрать оптимальное место для свидания и будущие темы для общения.
- Не стоит сильно затягивать с приглашением на свидание, иначе девушка уже может пойти с другим. Встречу нужно назначать за пару дней до запланированной даты свидания.
- Не бегай за ней и не унижайся. Важно быть для девушки лидером, который точно знает, чего хочет от отношений.
Как пригласить девушку на свидание? 10 советов
Пригласить девушку на свидание – не такая уж сложная задача / Фото Unsplash
Ключевые принципы:
- Сделай формулировку твоего приглашения оригинальной. Это даст девушке понять, что она общается с интересным человеком, имеющим хорошую фантазию, и вам будет не скучно провести время вместе.
- Не просто позови девушку на встречу, а разбуди в ней неподдельный интерес. Позови ее в кино на фильм, который она давно планировала посмотреть или организуй свидание в кафе с ее любимой кухней.
- Нужно максимально четко определить место и время вашей встречи, озвучив их девушке заранее, чтобы не произошло досадных недоразумений. Назвав конкретные данные, ты продемонстрируешь серьезность своих намерений.
- Обязательно убедитесь, что девушка знает, как добраться до выбранного тобой места свидания. Прояви заботу.
- Лучше не говорить девушке слово "свидание", некоторых это даже может испугать. Рекомендуем называть это просто встречей.
- От мужчины во время приглашения должны ощущаться уверенность и спокойствие. Поэтому важно произносить слова максимально четко и желательно делать это в утвердительной форме, чем в вопросительной.
- Не торопи события. Если вдруг тебе ответили уклончиво, это вовсе не повод сдаваться. Попробуй переждать и затем предложить свидания снова. Девушка действительно может быть занята.
- В запасе у тебя должны быть варианты на случай, если девушка честно скажет, что в предложенную дату она не сможет найти время. Важно сразу определить день встречи, удобный для нее, иначе вопрос свидание можно откладывать до бесконечности. Предварительно не лишним будет напомнить девушке о дате вашего свидания.
- Если она постоянно придумывает отговорки, чтобы по тем или иным причинам не идти на свидание, но ты все равно чувствуешь и дальше к ней интерес, то попробуй исправить ситуацию. Сделать это можно в форме шутки примерно так: "У тебя такой плотный график, что ты отказала мне пять раз. Может, для разнообразия в этот раз ты согласишься?"
- Важно, чтобы после вашей беседы у девушки осталось четкое понимание, куда именно ее пригласили. Тогда она не будет переживать, правильно подберет наряд, и свидание пройдет максимально комфортно.
Приглашение на свидание с примерами
Чтобы пригласить девушку на прогулку по телефону, нужны краткость и уверенность. Подготовься заранее, лучше не отвлекаться во время разговора на пространные беседы. Вот пример хорошего телефонного приглашения:
"Привет. Звоню узнать, какие у тебя планы на выходные". Если девушка скажет, в какой день она свободна, то необходимо продолжить примерно так: "Как насчет боулинга / кино / любого мероприятия вечером того же дня? Хочется развеяться, и ты кажешься идеальной компанией." Если ответ положительный, то сразу названия времени и месте встречи.
Приглашение должно быть лаконичным и непринужденным / Фото Unsplash
В случае, если ты очень боишься приглашать девушку, то сделать это можно и по СМС. Вот несколько хороших примеров:
- "Хочу увидеться и сделать тебе приятное. Подскажи место, где ты давно хотела побывать. У меня есть пара идей, но я открыт для предложений."
- "Давненько не виделись, хочу встретиться. Идем в кино в субботу?"
- "Уже слышала, что приезжает твоя любимая группа? Я взял билеты, рассчитываю на твою компанию".
Конечно, когда вы уже видитесь и общаетесь, то все гораздо проще. Нужно только поймать момент и пригласить девушку максимально изящно. Вот несколько примеров:
- Если вы вместе учитесь или работаете, добавь романтики и подложи записку. В ней предложи сходить на фильм, который она с нетерпением ждет, или придумай свой вариант. Сразу на приглашении напиши варианты ее ответов "Да" и "Нет", пусть она поставит галочку возле нужного. Если ты уверен в успехе и в себе, то можно прописать такие варианты: "Да", "100%", "Уже завтра", "Спроси меня еще раз". Если твой план не сработает, то девушка просто не вернет эту записку.
- Во время встречи сделай ей комплимент, поинтересуйся новостями и предложи прогуляться или пообедать. Веди себя при этом легко и позитивно.
- Попроси девушку о помощи. Например, если тебе нужно выбрать наряд для какого случая или подарок для мамы. Это станет и отличным поводом для свидания, а также подчеркнет твоё особое внимание к мнению девушки.
- Если у тебя есть билет или абонемент куда-то, и он скоро закончится, попроси ее составить тебе компанию.
Коллеге по работе можно подбросить записку на рабочий стол / Фото Unsplash
Несколько секретов как заинтересовать девушку
Вежливость и галантность являются ключевыми качествами на свидании. Конечно, наглость в дуэте с грубостью тоже иногда могут сыграть на руку, но вероятность одобрения в первом случае все же выше.
Хотим с тобой поделиться несколькими приемами, с помощью которых можно заинтересовать девушку, какая тебе по душе:
- Сюрпризы / интрига. Следует создать небольшую таинственность: "Я знаю одно место, оно тебе точно понравится!" Другой вариант: "Кажется, я знаю, чем смогу тебя приятно удивить". Так же можно намекнуть: "Помнишь, ты говорила... Я кое-что в этом понимаю и смогу рассказать за чашкой кофе". Чем оригинальнее и подробнее получится создать интригу, тем больше вероятность твоего успеха. Но не перестарайся, иначе разочаруешь девушку.
- Комплименты. Забудь о банальных фразах вроде красивого платья или интересной прически. Сосредоточься на положительных наблюдениях за объектом внимания. Например: "Ты же так классно рисуешь, ну-ка пойдем в музей современного искусства? Я, признаться честно, полный профан в этом, но хочу разобраться. Поможешь?"
- Квест. Можно подойти к приглашению девушки на свидание максимально творчески, например, написать несколько тайных посланий для нее. Это могут быть комплименты или необычные детали, которые ты заметил в ее поведении. Прояви фантазию, не забудь об интриге. А в последней записке обязательно укажи место и время для свидания. Конечно же, чтобы найти это послание, девушке придется выполнить некоторые действия...
- Флешмоб. Это отличный вариант, как пригласить девушку на свидание, если она отказывается. Покори ее флэшмобом. Для этого надо подговорить друзей и устроить небольшой публичный перформанс, где в центре будет объект твоего обожания. Но пусть до самого окончания она не догадывается, что этот сюрприз предназначен именно для нее.
Можешь устроить ей интересен квест, чтобы пригласить на свидание / Фото Unsplash
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Теперь ты хорошо понимаешь, как оригинально пригласить девушку на свидание, поэтому не теряй время и действуй!
Чорнобривец Ирина
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