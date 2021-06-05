Секс стоя – идеальный способ избавиться от рутины и экспериментировать с новыми впечатлениями. Более того: такой секс предполагает импровизацию и открытия новых возможностей.

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Как заниматься сексом стоя

Занимаясь сексом стоя, ты должен учесть вопрос, какую позицию выбрать. Также следует помнить о силе притяжения. Поэтому не стоит слишком агрессивно опираться на шторку для душа или умывальник, чтобы не оторвать их. Не последнее место в этом занятии играет стойкая поверхность. Не слишком хотелось бы в порыве страсти поскользнуться или потерять равновесие.

Лучшие позиции для секса стоя

1. У стены. Это один из классических способов заняться сексом стоя. Тебе нужно дать волю своей безграничной страсти, наслаждаясь процессом. Можете попробовать заниматься любовью лицом к лицу, или же развернуть возлюбленную спиной к себе. Если позволяет физическая форма – возьми ее на руки. В общем, будь готов к экспериментам.

2. Полусобака. В этой позиции твоей возлюбленной нужно опереться на стол или раковину. Она должна стоять к поверхности спиной, поддерживая руки. В таком случае ты сможешь заняться сексом как вагинальным, так и анальным. Если делать это перед зеркалом, то гарантируем еще большее возбуждение.

3. Тайский грузовик. Чтобы выполнить эту позицию, твоя партнерша должна принять позу йоги, которая называется Ширшасана. То есть ей необходимо сделать стойку на руках, опираясь на предплечья и голову. Но на этот раз она может положить ноги тебе на плечи, пока ты будешь стоять рядом с ней. Здесь главное – не сломаться во время попытки заняться сексом.

4. Акробатика 69. Тебе нужно держать свою партнершу в воздухе, обхватив ее бедрами за шею. Но здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы она не упала на пол в порыве страсти.



Секс стоя – отличная возможность разнообразить интимную жизнь / Фото Unsplash

5. Индийская сосна. В этой позиции партнерша кладет ладони на пол, а ты берешь ее за ноги так, будто собираешься сделать тачку. Но в этом случае ты поднимаешь свою возлюбленную чуть выше, чтобы она была в более вертикальном положении.

6. Зажим. Интересный вариант предыдущей позиции, в которой твоя возлюбленная опирается на одну руку и помещает одну ногу между твоими ногами. В целом она должна тебя крепко обхватить. Сама постановка больше напоминает акробатические па, но однозначно стоит того, чтобы попробовать.

7. Оральный секс стоя. Чтобы немного отдохнуть от такой интенсивности, выбери что-то спокойнее. Оральный секс стоя – одна из самых приятных и физически нетребовательных задач, которую можно выполнять на ногах.

8. Лицом к лицу. Наконец, делай это лицом к лицу, пытаясь проникнуть в нее с помощью незначительных сгибаний ног. Это поза, полная напряженности и облегчает контакт и поцелуи.



Стоит убедиться, что вы крепко стоите на ногах во время секса / Фото Unsplash

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