Припустимо, ви удвох прийшли після роботи. До запланованого відключення світла залишилося 20 хвилин. А отже, у вас є зовсім трохи часу і щоб сексом зайнятися, і щоб душ прийняти. Як тоді вкластися? Тут вам допоможуть поради від Men 24.

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1. Використовуйте секс-іграшки

Так, годі сприймати іграшку своїм конкурентом у ліжку. Нехай вона стане твоїм напарником і допоможе подарувати партнерці ще більше задоволення. А ще можна звернути увагу на версії, якими можна керувати дистанційно.

Уяви собі: вона їде додому у метро, а ти уже починаєш займатися її розігрівом за допомогою вібратора на дистанційному керуванні. Така цікава пригода сподобається вам обом.



Нехай секс-іграшки стануть вашими напарниками / Фото wayhomestudio

2. Займайтеся секстингом

Тут ми знову повертаємося до сцени, коли ви повертаєтеся додому. За цей час можна розігрітися за допомогою гарячих повідомлень. Розкажіть одне одному, що б ви хотіли зробити. Це однозначно дозволить уже бути максимально збудженими, коли ви переступите поріг квартири.

Також упродовж дня можна ділитися еротичними фото або відео. Головне – не схибити чатом. Ти ж не хотів би, щоб колеги побачили тебе в образі Адама, правда ж?

3. Турбуйтеся про лубрикант

Оскільки ми говоримо про певний поспіх, то у цьому випадку без лубриканта не обійтися. Рекомендуємо інвестувати у варіант на водній основі. Якщо ж ви прагнете зайнятися сексом відразу ж у душі, то тоді вам знадобиться лубрикант на латексній.

Швидкий секс, чи повільний, а лубрикант однозначно вам знадобиться. Він дозволяє покращити ковзання, а також мінімізує тертя та болісні відчуття.

4. Почніть з мастурбації

Один з варіантів посилення збудження – мастурбація. Кожен із нас же краще знає, що йому подобається та що збуджує. Але відразу ж обмовимося, що не варто робити це, наприклад, у ліфті або громадському транспорті.

Та й узагалі, ліфтом перед ймовірним відімкненням світла краще не користуватися. Хіба у вас є бажання застрягнути у ньому та віддатися пристрасті, додавши трішки драйву інтимному життю.



Варто почати з взаємної мастурбації / Фото racool_studio

До слова, взаємна мастурбація – відмінна нагода керувати своєю партнеркою та підказувати їй, що подобається тобі.

5. Використайте надійну позицію

Свій швидкий секс варто почати з сексуальної позиції, яка принесе задоволення вам обом. Можливо, це традиційні місіонерка або ж doggy-style. Якщо ж намагатися витратити час на всілякі піруети у ліжку, є висока ймовірність, що ніякого сексу не буде.

Маємо надію, що наші поради будуть корисними для тебе у випадках, коли на секс залишається обмаль часу. Та й, будемо чесними, їх можна використати й у тих випадках, коли цей приємний процес не матиме певних часових рамок. Головне – насолоджуйтеся одним і буде вам щастя.

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