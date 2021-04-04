Свободно и беспрепятственно путешествовать по Европе и миру мы сможем еще не скоро. Но никто не запрещал устраивать сексуальные путешествия в собственной спальне. Узнай, чем отличается секс по-французски, по-итальянски, по-гречески и по-испански, чтобы не только разнообразить свою интимную жизнь, а добавить немного путешествий.

А задумывался ли ты, чем отличается французский секс от греческого? А чему отдают предпочтение итальянцы? А каковы же предпочтения испанцев? Попробуем разобраться. И не только из любопытства, но и с целью прокачать свои скиллы!

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1. Французский секс

Мы подозреваем, что тебе в голову уже приходят определенные ассоциации. Ты тоже подумал о французском поцелуе. Бинго! Французский секс всегда влажный и чувственный. И говорится, конечно же, о позиции 69 . Мы рекомендуем начать свою горячую ночь с секса по-французски. А потом уже можешь смело переходить в другие страны.



Секс в позе 69 должен быть чувственным и влажным / Фото Shape

2. Греческий секс

Сразу же заметим, что этот вид секса понравится не каждому. И имеем мы в виду анальный секс . Все мы знаем, что в античные времена греки отдавали предпочтение именно ему, чтобы партнерша не забеременела.

Важно максимально расслабить партнершу, если она готова к анальному сексу. Тебе нужно массировать ее ягодицы, разминать их. Используй лубрикант, чтобы ласкать ее анус. Будь максимально осторожным, ведь такой вид секса часто может сопровождаться болевыми ощущениями. Если ты будешь нежным и осторожным, то и твоя партнерша получит удовольствие, а не страдания.

3. Испанский секс

Ты слышал когда-то о нарвасадате ? Если нет, то это очень пикантный вид секса. Во время него твоей партнерше нужно сжать свою грудь, а тебе запустить свой пенис между ней. Для максимального удовлетворения нужно избегать резких и агрессивных движений . А также не стоит забывать о лубриканте. Приятно же должно быть не только тебе, но и твоей партнерше.



Нарвасадата – тот тип секса, о котором мечтают многие мужчины / Фото Unsplash

4. Итальянский секс

Это, пожалуй, самый безумный вид секса среди перечисленных нами. Говорится о занятиях сексом, когда ты своим пенисом проводишь у нее под мышкой. Этакая имитация классического секса, который сложно назвать классическим.

А теперь объясним, почему этот вид секса популярен. Секрет кроется в аромате, который выделяется во время занятия любовью. Запах пота возбуждает и пробуждает наши животные инстинкты . Конечно же, говорится о поте, который возникает во время жаркого секса.

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