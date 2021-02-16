Якщо кава не допомагає: 7 простих способів збадьоритися за лічені хвилини

Дрімаєш на роботі? П'ята чашка кави не рятує? Тоді тобі однозначно допоможуть наші прості поради. Men 24 розповість, як можна збадьоритися за лічені хвилини. Візьми на озброєння, щоб підвищити свою продуктивність та залишатися активним.

Ти не можеш літрами пити каву, адже це може негативно вплинути на твоє здоров'я. Тож ми пропонуємо корисну та просту альтернативу. Скористайся цими порадами, які допоможуть збадьоритися тобі за лічені хвилини.

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1. Більше світла

Якщо біля твого робочого місця темно – увімкни світло. Можеш відслонити штори. Активне сонячне проміння сигналізуватиме твоєму тілу про необхідність пробудження, а вітамін D покращить настрій. Також це підвищить ймовірність того, що ти значно краще спатимеш наступної ночі.

2. Холодний душ

Якщо ти працюєш з дому, то можеш прийняти холодний душ. Достатньо сполоснутися протягом 30 секунд холодною водою, щоб набратися сил і збадьоритися.



Прийми холодний душ протягом 30 секунд / Фото Unsplash

3. Пий достатньо води

Вживання занадто малої кількості води може втомити тебе. І тут не потрібно дивуватися, адже твій мозок просто недоотримує достатню кількість кисню. Тож, щоб залишатися у формі протягом усього дня, тобі також слід пити достатньо води. Але це зовсім не означає, що потрібно вливати у себе надто багато рідини.

4. З'їж що-небудь

Ймовірно, у тебе є тяга до цукру, але краще віддати перевагу чомусь, що довше зберігатиме відчуття ситості. Тож варто додати до свого раціону складні вуглеводи, які повільно вивільнятимуть енергію. Це можуть бути крупи, цільнозернові, бобові, фрукти. Натомість від цукерок і печива все ж краще відмовитися.



З'їж щось смачне та корисне / Фото Unsplash

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5. Жувальна гумка

Коли ти жуєш жувальну гумку, частота серцевих скорочень підвищується. Це також збільшує приплив крові до мозку. Жувальна гумка не лише підвищує твою пильність, а й покращує певні розумові здібності та допомагає сконцентрувати свою увагу.

6. Рухайся

Тобі не потрібно долати 10 кілометрів під час обідньої перерви. Натомість достатньо буде короткої денної прогулянки біля офісу. Також можеш спробувати ходити на роботу пішки. Це значно краще вплине на твоє самопочуття, ніж звична ранкова філіжанка кави.



Додай фізичної активності у своє життя / Фото Unsplash

7. Випробуй свій мозок

Коли твій мозок стимулюється, він відразу ж запускається, змушуючи тебе відчувати себе уважнішим. У цьому тобі допоможуть, наприклад, судоку або кросворди. Тож можеш на кілька хвилин відволіктися, щоб збадьоритися та бути готовим до нових викликів, які постають перед тобою на роботі.

Скористайся нашими порадами, щоб збадьоритися та почуватися значно краще на роботі. Особливо, якщо кава ніяк не впливає на твою продуктивність.

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