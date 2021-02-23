Тебе совсем не обязательно выжимать из себя максимум с самого утра, если ты проснулся откровенно разбитым. Но ты можешь спокойно посвятить 15 – 20 минут этим упражнениям, чтобы не только взбодриться, но и поддерживать свое тело в форме. Айда выполнять эти упражнения вместе с Men 24.

Если ты работаешь из дома, то этот комплекс упражнений идеально тебе подойдет. С его помощью ты не только взбодришься , но и будешь чувствовать себя значительно лучше в течение всего рабочего дня. Более того: физическая активность позволяет тебе быть более продуктивным, поэтому не ленись!

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1. Конькобежец прыгает. Поставь ноги на ширине плеч, а также немного согни корпус. А теперь выполняй прыжки в сторону, заводя сначала левую ногу назад, а затем правую.

2. Прыжки в воздухе. Сделай прыжок, и когда ты его выполняешь, раздвинь ноги так, чтобы твоё тело находилось в воздухе в форме буквы X. Мягко приземлись, согнув колени, и начни следующее повторение.

3. Колени вверх. Ты можешь выполнять это упражнение, не двигаясь с места. Также двигай руками и поднимай колени как можно сильнее, чтобы ускорить сердцебиение.

4. Приседания с ногами. Садись, стараясь держать колени на уровне ступней, а не разводя их в сторону. Когда ты встанешь, сделай шаг вперед и меняй ноги с каждым повторением.

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5. Отжимание. Выполняй классическое отжимание. Если хочешь усложнить себе задачу, можешь поставить ноги на диван, например.

6. Выпад с поворотом бедра. Сделай шаг и выполни обратный выпад. Пов ерни туловище в направлении передней ноги, вернись в положение стоя и поменяй стороны. Это упражнение кажется легким, но ты очень быстро почувствуешь, как начинают гореть мышцы.

7. Двойной утюг. Начни с низкой планки, подними одну руку и вернись на бок, упираясь рукой о пол. Сделай паузу, вернись в исходное положение и поменяй сторону. Ты укрепишь свой корпус, а также улучшишь свое настроение.

8. Глубокий присяд. Тебе нужно опереться руками на стол или кресло. Выведи ноги вперед. Теперь выполняй опускания. Внизу делай паузу в секунду, а потом возвращайся в исходное положение. С помощью этого упражнения ты также можешь укрепить свой корпус.

На выполнение этих упражнений у тебя пойдет немного времени. Но они принесут не только пользу твоему организму, но и позволят взбодриться!