Зокрема, про вашу сексуальну сумісність. Чи про хімію, включно з тим, чого ви можете очікувати в спальні. Ми вже дізнавалися про Овнів, а сьогодні на Men 24 розповідаємо про нюанси близькості з Тельцями.

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Телець: комфорт і контроль

Телець – знак землі, тож наділений глибокою чуттєвою натурою. Представникам цього знака Зодіаку подобається часто відчувати дотики до та під час сексу, вони міцно обійматимуть тебе після цього та ніжно цілуватимуть усю ніч.

А проте – вони водночас дещо ліниві та полюбляють контролювати. Тож їх можна назвати "пасивними босами". Вони люблять розповідати партнерам, як та що робити в ліжку, та одночасно з цим скаржитися, що те чи інше не відповідає їхнім стандартам. Якщо Тельці будуть незадоволені – вони миттєво все припинять.

Для цього знака дуже важлива зона комфорту, а це також означає, що Телець може застрягнути, виконуючи одні й ті самі пози знову і знову. Отже, з Тельцями варто проговорювати всі нюанси наперед та пропонувати розширити сексуальний світогляд чи хоча б репертуар.



Що ж слід робити у ліжку з Тельцем, а чого не варто? / Фото @fxquadro

Отже:

Якщо твоя партнерка Телець – дозволяй їй брати контроль, і не раз підіймешся на вершину.

Супроводжуй секс будь-чим чуттєвим та гедоністичним – смачною їжею, гарним вином, ароматними парфумами тощо.

Одягни білизну улюбленого кольору партнерки (чому б і ні?), адже чимало Тельців вбачають у цьому свій фетиш.

І найголовніше – не цурайся проявляти турботу.

Чого Тельці терпіти не можуть? Їм не подобаються люди, які не доглядають за собою. Та якщо ти добре доглянутий та добре зібраний – турбуватися нема про що.

Щодо поз у сексі: Тельці більше люблять бути знизу. А далі вже – політ фантазії.