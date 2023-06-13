Експерти українського бренду ANDREAS MOSKIN поділилися кількома порадами для кожного. З їхньою допомогою можна буде дозволити своїм речам довше носитися та милувати твоє око.

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Часто буває, що ми прикипіли душею до речей і просто не уявляємо як їх можна викинути. Але у процесі використання одяг та взуття зношуються, втрачають свою практичність і первинний зовнішній вигляд,

– зазначають експерти.

Вони пропонують використати ті 4 поради. Якщо їх використовувати, то улюблені речі служитимуть довше, а ще ти зможеш непогано заощадити.

1. Профілактика взуття

Як зазначають експерти, варто потурбуватися про профілактику взуття. Це спеціальна процедура, яку роблять у майстерні. Якщо потрібно прати взуття, то варто віддати його до спеціалізованих хімчисток.



Занеси взуття до майстерні на профілактику / Фото Drobot Dean

2. Дотримуйся порад виробника

Виробники вказують рекомендації, які стосуються прання їхнього одягу. І перш ніж кидати сорочку або штани до пралки, потрібно зрозуміти, в якому режимі та з якими засобами їх прати.

Саме це дозволяє визначити найоптимальніший догляд за тканиною. Для додаткового захисту одягу, придбайте спеціальні чохли для прання у пральній машині,

– рекомендують експерти.

3. Правильно зберігай одяг

Експерти також зауважили, що якщо ти не плануєш кілька місяців носити одяг, то його варто:

скласти у темне та сухе місце;

зберігати поряд з ароматичним саше.

Останнє важливо, щоб "відлякати можливих небажаних гостей".



Також важливо правильно зберігати одяг / Фото freepik

4. Використовуй захисний спрей

Ще одна порада стосується захисних спреїв. Наприклад, водозахисного, який дозволяє зберегти твоє взуття навіть тоді, коли рівень вологи навколо зашкалює.

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Скористайся цими порадами. Нехай вони допоможуть твоєму улюбленому одягу та взуттю прослужити значно довше, тішивши тебе.