Эксперты украинского бренда ANDREAS MOSKIN поделились несколькими рекомендациями для каждого. С их помощью можно позволить своим вещам дольше носиться и миловать твой глаз.

Стоит внимания Пряный и сочный: попробуй приготовить крутой коктейль Kyiv Sour

Часто бывает, что мы прикипели душой к вещам и просто не представляем, как их можно выбросить. Но в процессе использования одежда и обувь изнашиваются, теряют свою практичность и первичный внешний вид.

– отмечают эксперты.

Они предлагают использовать эти 4 совета. Если их использовать, то любимые вещи будут служить дольше, а ты сможешь неплохо сэкономить.

1. Профилактика обуви

Как отмечают эксперты, следует позаботиться о профилактике обуви. Это специальная процедура, которую проделывают в мастерской. Если нужно стирать обувь, то следует отдать ее в специализированные химчистки.



Занеси обувь в мастерскую на профилактику / Фото Drobot Dean

2. Следуй советам производителя

Производители указывают рекомендации, касающиеся стирки их одежды. И прежде чем бросать рубашку или штаны в стиралку, нужно понять, в каком режиме и с какими средствами их стирать.

Именно это позволяет определить самый оптимальный уход за тканью. Для дополнительной защиты одежды, приобретите специальные чехлы для стирки в стиральной машине,

– рекомендуют эксперты.

3. Правильно сохраняй одежду

Эксперты также отметили, что если ты не планируешь несколько месяцев носить одежду, то ее следует:

сложить в темное и сухое место;

хранить рядом с ароматическим саше.

Последнее важно, чтобы "отпугнуть возможных нежелательных гостей".



Также важно правильно хранить одежду / Фото freepik

4. Используй защитный спрей

Еще один совет касается защитных спреев. Например, водозащитного, позволяющего сохранить твою обувь даже тогда, когда уровень влаги вокруг зашкаливает.

Читай также Избавляемся от дискомфорта летом: какую одежду носить, чтобы не так сильно потеть

Воспользуйся этими советами. Пусть они помогут твоей любимой одежде и обуви прослужить гораздо дольше, радовав тебя.