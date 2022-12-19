Далі ми пройдемося відмінностями розповідей чоловіків і жінок про свій сексуальний досвід. Ми не лише звернемо увагу на подачу. Ми ще й пояснимо, чому панянки у нашому суспільстві не надто охоче розмовляють на цю тему. І, чоловіче, винними у цьому будеш і ти, і ми.

Читай також Nemiroff підтримав фонд MOAS Україна: вони евакуйовують поранених з гарячих точок

Усе починається з роздягалки

Активно ми починаємо говорити про секс з однолітками у підлітковому віці, а потім – в університеті. І наймасніші розмови чомусь часто відбуваються саме у роздягалці.

Причому часто у роздягалці хлопці хизуються своїми досягненнями. Власне, що і властиво у цьому віці. Вони розповідають про свою чергову пригоду. Адже особливо важливо бути альфа-самцем. В інакшому випадку є шанси бути викинутим за борт.

Погодься, у роздягалці мало хто наважиться сказати, що ось уже рік не займався сексом. Такому можна лише поспівчувати. Принаймні так вважатимуть інші представники клубу "альфа". Що вже говорити про незайманців? Ми думали, що вони вже давно вимерли, наче динозаври (сарказм).



Розмови у роздягалці можуть бути комфортними не для всіх / Фото Drazen Zigic

Чоловіка можна, а жінкам – зась!

І тут ми стикаємося з несправедливістю патріархального світу. Так, нині більшість крутиться саме довкола чоловіків. Щоб краще зрозуміти, про що ми розповідаємо, рекомендуємо прочитати книжку "Невидимі жінки". Ти будеш здивованим. А знаєш чому, бо ти, як і ми, ніколи на це не звертав уваги.

Отже, повернімося до жінок. Чоловіки можуть хизуватися своїми походеньками. Адже це вважається чимось крутим. А от жінка, котра має більше ніж одного сексуального партнера, автоматично записується до категорії блудниць.

Але погодься, що це відвертий ідіотизм. Ми живемо у парадоксальному світі. З одного боку маримо про незайманку в ліжку збоку. З іншого – мріємо, щоб вона поводилася у тому ж ліжку, наче жриця ночі.

Ми здебільшого перебільшуємо

Якось так уже повелося, що чоловіки страшенно люблять перебільшувати все, що стосується інтимного життя. То ти додаєш сантиметр – другий, а потім скаржишся, що у спальні надто холодно. То розповідаєш про секс з ледь не Анджеліною Джолі, яка насправді виявилася Ангеліною з бібліотеки. І ти не подумай, ми не маємо нічого проти Ангеліни. Просто нахіба перебільшувати? Для чого тобі брехня?

Повернімося до того, з чого почали. Жінкам у такому випадку доводиться применшувати. Її активне сексуальне життя має зникнути з її пам'яті. Адже ти маєш бути у неї другим. Ну, гаразд, третім, але не більше...

Затям собі раз і назавжди, що брехня – такий собі вид реклами. Якщо ти не хочеш мати репутацію фантазера, то ми рекомендували б реалістично оцінювати свої можливості. Не варто розповідати про те, що ти здатний на нічний марафон, якщо ледве протягуєш 3 хвилини.



Ми схильні перебільшувати, щоб отримати бажане / Фото nakaridore

А як же тоді про секс говорять жінки?

Чоловічий словниковий запас, коли мовиться про секс, стає надзвичайно багатим. Він сповнений епітетами, мета яких продемонструвати, що ти завжди на висоті. Приправляються розповіді також брудними слівцями, щоб було ще ефектніше:

"Я зробив це!";

"Я буквально розірвав її";

"Я не можу дочекатися, коли знову відсмажу її";

"Я тр***в найгарячішу дівчину на планеті".

Знаєш, у чому драматизм цих фраз? В тому, що жодна з них не розповідає про те, що ти дійсно мав секс з жінкою. Більше схоже на гумову ляльку, але точно не на живу людину. Тож такого формату фрази огидні, затям.

Натомість жінки поводяться гуманніше. Так, яскравих барв від неї не почуєш. Але вона може спокійно сказати подрузі: "Так, ми з моїм хлопцем тричі тр***лися цієї ночі, тому я сьогодні виснажена".

У розповідях жінок секс – спільна справа. Погодься, тобі теж було б неприємно почуватися фалоімітатором на ногах. Тож наступного разу задумайся.

Чи варто хизуватися перед жінкою?

Однозначно, НІ! Ти можеш перед друзями розповідати про свої фантастичні вміння. Жінкам це знати не потрібно. Не варто в тій же анкеті в Tinder розказувати, які ти дива твориш у спальні.

По-перше, хімія між вами може не виникнути. По-друге, твій підхід до сексу може їй не сподобатися. По-третє, щось може піти не за планом. Що ж тоді робити, якщо ти вже стільки наобіцяв своїми вихваляннями? Тому що? Не роби так.



Краще похизуйся перед нею своїми знаннями / Фото drobotdean

У цьому випадку слід дотримуватися простого правила: менше – краще. Якщо ж вона сама поцікавилася твоїми вподобаннями тощо, то ти можеш уже відповісти на її питання. Сам же не закидуй її фотографіями члена та легендами про свої вміння.

Говорити про секс – нормально та потрібно. Хизуватися ним – ні. І це варто пам'ятати. Обговорюй зі своєю партнеркою вподобання, фантазії. І нехай секс дарує вам обом лише задоволення.

Варте уваги Не дивись, а дій: 5 ознак, що порно витісняє з твого життя справжній секс

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.