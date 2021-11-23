Отже, як зменшити розхід палива? Маємо кілька порад, які просто використати у повсякденному житті і без якихось спеціальних знань.

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Тиск у шинах

Правильно накачані шини – це вкрай важливо. Якщо тиск навіть трохи нижчий за рекомендовані показники, розхід палива може суттєво зрости.

Тому важливо знати, що написано з цього приводу в інструкції з експлуатації твого автомобіля.

І неухильно того дотримуватися.

Розмір шин

Автомобільні компанії встановлюють на свої транспортні засоби шини, які дозволять максимально економити паливо. Якщо ти поїдеш зі завеликим колесом, чи зашироким, то палива автівка використовуватиме більше.

Кут установки коліс

Перевіряй центрування коліс.

Якщо воно правильне, ти не тільки економитимеш паливо, а й продовжиш строк служби шин.

Якщо ж центрування порушене, шини під час руху авто зазнаватимуть більшого опору, а отже – авто буде витрачати більше палива на забезпечення потрібної потужності.

Геть непотріб із багажника

І тут все просто: чим машина важить більше, ти більше палива вона витрачає.



Розмір шин і тиск у них – важливі показники / Фото unsplash

Постійна швидкість

Прискорюйся повільно, щоб знизити навантаження на двигун. Нижчі оберти – менше витраченого палива. Їздь також повільніше – хоч на кілька кілометрів на годину. І так твоє авто буде витрачати менше палива.

Круїз-контроль

На шосе чи навколо міста круїз-контроль є кращим способом мінімізувати навантаження на двигун.

І так система зможе використати найменшу кількість палива для підтримки бажаної швидкості руху.

Режим приводу

Чимало сучасних автомобілів мають екорежими. Користуйся цим – вони якраз і мають на меті зробити так, щоб двигун і комп'ютери працювали на мінімізацію розходу палива.



Для економії палива використовуй круїз-контроль і екорежими / Фото unsplash

Обслуговування

Правильне обслуговування автомобіля фактично гарантує, що двигун буде працювати максимально продуктивно.

Користуйся послугами професійних механіків.

Перевіряй свічки, газорозподіл і все інше, щоб воно відповідало специфікаціям виробника.

Вимикай автомобіль

Робота на холостому ході чи зупинка авто зі ввімкненим двигуном призводить до втрати палива.

Чекаєш у припаркованій машині? Вимикай двигун.

Якщо маєш у своєму авто автоматичну систему вимкнення двигуна – не забудь її активувати.

Збирай зекономлені гроші

Економія палива завдяки вищеописаним способам означатиме й те, що ти витрачатимеш менше грошей на заправках, і що проїжджатимеш більші відстані між заправками.

А отже – чому б не збирати зекономлені гроші на якісь інші цікаві плюшки?