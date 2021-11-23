Итак, как снизить расход топлива? Есть несколько советов, которые просто использовать в повседневной жизни и без каких-либо специальных знаний.

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Давление в шинах

Правильно накаченные шины – это очень важно. Если давление даже чуть-чуть ниже рекомендованных показателей, расход топлива может существенно возрасти.

Поэтому важно знать, что написано по этому поводу в инструкции по эксплуатации твоего автомобиля.

И неукоснительно это соблюдать.

Размер шин

Автомобильные компании устанавливают на свои транспортные средства шины, позволяющие максимально экономить топливо. Если ты поедешь со слишком большим или слишком широким колесом, то топлива автомобиль будет использовать больше.

Угол установки колес

Проверяй центровку колес.

Если она правильная, ты не только будешь экономить топливо, но и продлишь срок службы шин.

Если же центровка нарушена, шины при движении авто будут испытывать большее сопротивление, а значит – авто будет тратить больше топлива на обеспечение нужной мощности.

Прочь хлам из багажника

И здесь все просто: чем машина весит больше, ты больше топлива она тратит.



Размер шин и давление у них – важные показатели / Фото unsplash

Постоянная скорость

Ускоряйся медленно, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Ниже обороты – меньше израсходованного топлива. Езди тоже медленнее – хоть на несколько километров в час. И так твое авто будет тратить меньше топлива.

Круиз-контроль

На шоссе или вокруг города круиз-контроль является лучшим способом минимизировать нагрузку на двигатель.

Так система сможет использовать наименьшее количество топлива для поддержания желаемой скорости движения.

Режим привода

Многие современные автомобили обладают экорежимами . Пользуйся этим – они как раз и имеют целью сделать так, чтобы двигатель и компьютеры работали на минимизацию расхода топлива.



Для экономии топлива используй круиз-контроль и экорежимы / Фото unsplash

Обслуживание

Правильное обслуживание автомобиля фактически гарантирует, что двигатель будет работать максимально производительно .

Используй услуги профессиональных механиков.

Проверяй свечи, газораспределение и все остальное, чтобы оно соответствовало спецификациям производителя.

Выключай автомобиль

Работа на холостом ходу или остановка автомобиля с включенным двигателем приводит к потере топлива.

Ждешь в припаркованной машине? Выключай двигатель.

Если у тебя в автомобиле автоматическая система отключения двигателя – не забудь ее активировать.

Собирай сэкономленные деньги

Экономия топлива благодаря вышеописанным способам будет означать и то, что ты будешь тратить меньше денег на заправках, и что будешь проезжать большие расстояния между заправками.