Бувають моменти, коли на нас находить своєрідне одкровення, в якому стає зрозуміло, що так далі тривати не може, що потрібно все змінювати, щоб бути по-справжньому щасливим.

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Кожну людину мають мотивувати її пристрасті, мрії чи амбіції. Але у світі, в якому ми живемо сьогодні, важко знайти ці рушійні сили і боротися за них. Коли ми відчуваємо всередині себе щось, що підказує нам, що ми повинні все змінити, ми повинні слідувати своїм інстинктам, щоб надати значення тому, що дійсно має для нас значення.

Але почати – це завжди найважче. Для цього ми повинні поставити собі шість запитань, відповіді на які допоможуть нам зрозуміти, що ми повинні змінити, а що не повинні, і, перш за все, що ми повинні розставити в пріоритетах. Допоможуть тобі змінити життя щирі відповіді на ці 6 запитань!

Де я перебуваю?

Перше, що потрібно зробити, це проаналізувати свою відправну точку і з'ясувати, де я перебуваю у своєму житті. Чи перебуваю в моменті нестабільності і невизначеності? Чи, навпаки, перебуваю у щасливому моменті? Важливо також знати, яку мережу підтримки я маю, чи є у мене друзі або сім'я, які допоможуть мені у цьому переході.

Усе це матиме фундаментальне значення, коли справа дійде до вибору наступних кроків. Крім того, ти повинен брати до уваги свій емоційний і психічний стан, а не лише фінансовий чи сентиментальний.

Звідси ти також повинен озирнутися назад і подивитися, які обставини, стосунки чи досягнення привели тебе туди, де ти є зараз. Йдеться про те, щоб цінувати свій шлях і пам'ятати всі уроки, які ти засвоїв.



Спочатку потрібно зрозуміти свою точку відліку / Фото cookie_studio

Що робить мене щасливими?

Друге питання не повинно бути надто глибоким. Йдеться про роздуми про дрібниці, які робили тебе щасливим у дитинстві і зараз: різні види діяльності, хобі чи досвід. Це ті речі, які допомагають тобі відчувати себе живим, наприклад, заняття спортом, читання або приготування їжі.

Ти повинен намагатися знайти хоча б 15 хвилин на день, щоб присвятити їм. Це допоможе тобі відчути себе щасливішим і більш творчим, що буде мотивувати тебе.

Які страхи заважають мені рухатися вперед?

У всіх нас є страхи, голоси всередині, які змушують нас сумніватися у своїх силах. Але що, якщо вони просто викликані соціальними очікуваннями або минулим досвідом? Настав час їх позбутися, або принаймні навчитися з ними справлятися.

Ми всі в якийсь момент страждаємо від страху бути засудженими або невдачі, але, як би банально це не звучало, якщо ти не спробуєш, ти ніколи не досягнеш успіху. Тільки тоді ми зможемо розкрити весь свій потенціал. Страх – це нормально, але ми не повинні дозволяти йому обмежувати нас.

Ким би я хотів бути, якби не боявся змін?

Нам потрібно уявити, якими б ми були, якби не боялися змін, що б ми робили і як би жили. Йдеться про розуміння наших внутрішніх бажань, пристрастей і всього, що має тенденцію вгамовувати страх. Уяви собі людину, якою б ти хотів бути, якби за тобою ніхто не спостерігав. Звідти ти можеш зробити маленькі кроки до цього.



Уяви, ким би ти хотів стати, якби тебе не лякали зміни / Фото katemangostar

Яка маленька зміна може викликати ефект доміно?

Саме дрібниці, які ми змінюємо у своєму повсякденному житті, допомагають змінити твоє життя. Все, що ти робиш, має вплив, але ми схильні не цінувати його. Це дії, які можуть трансформувати наш спосіб життя. Наприклад, початок ведення щоденника, заняття спортом, медитація, волонтерство чи відмова від того, чого ми не хочемо робити.

Як ти хочеш, щоб тебе запам'ятали?

Це звучить трагічно, але ми повинні думати про те, як ми хочемо, щоб інші запам'ятали нас у майбутньому. Йдеться також про те, щоб озирнутися на життя, яким ми будемо задоволені, коли виростемо. Нам потрібно уявити, який вплив ми хочемо мати на наш світ, щоб по-справжньому зрозуміти, в чому полягає наше призначення.

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Ці шість запитань допоможуть тобі переосмислити своє життя, заново відкрити себе, рости і розвиватися як особистості. З ними ти можеш змінити своє життя так, щоб воно відповідало твоїм цінностям і думкам.