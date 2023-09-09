Журналісти поговорили з урологом Браяном Штайснером і розпитали його про всі (неприємні) подробиці. Гайда разом знайомитися зі змінами, які очікують у майбутньому. І не кажи, що ми не попереджали!

Варте уваги Кава зранку і кава ввечері: як і чому напої на її основі заполонили весь світ

Обвисання

За словами Штайкснера – і ти, мабуть, сам бачив це у роздягальні лазні на чоловіках після 70 років – твій пеніс починає обвисати з віком. Це неминучий ефект старіння, який виникає через втрату м'язової маси.

У крайньому разі у тебе розвивається те, що Штайкснер називає синдромом "сплеску вниз": твої геніталії не тільки сумно звисають, але й розтягується шкіра. Потім, коли ти сідаєш на унітаз, все це висить над водою.

Зменшення

Ні, твій пеніс не зменшиться настільки, що доведеться його шукати. Однак з віком ти втратиш кілька сантиметрів. Як це виглядає? Нормальні клітини, колись цілі та здорові, замінюються нееластичними волокнами, які називаються колагеном.

Хочеш зробити собі ще гірше? Тоді продовжуй нарощувати пивний живіт. Коли живіт стає більшим, жир виштовхується вперед, і частина пеніса зникає під шкірою внизу живота. Отоді дійсно доведеться викликати пошукову бригаду.

Вигин

У молоді роки ти розвиваєш "вигин". Ти дрочиш лівою рукою, або дрочиш правою. Завдяки неодноразовим нещасним випадкам під час гри у футбол, інтенсивного сексу і так далі, у тебе з'являється рубцева тканина по всій довжині пеніса. Наче це не досить погано, ця рубцева тканина також розвивається не симетрично. Тож, якщо у тебе колись була стріла, вона може перетворитися на лук.

У 60 – 70 років це може ставати все гірше і гірше. Я бачив пацієнтів, чий пеніс мав форму знаку питання,

– каже Штайкснер.



Будь готовим, що з віком твій пеніс зміниться / Фото freepik

Еректильна дисфункція

Понад 30 мільйонів чоловіків у всьому світі страждають від еректильної дисфункції, і причиною цього є нестача крові у твоєму пенісі.

Еректильну дисфункцію можна порівняти з інфарктом пеніса,

– пояснює Штайкснер.

Профілактика еректильної дисфункції майже така ж, як і поради пацієнтам зі слабким серцем:

правильно харчуйся,

займайся спортом.

Якщо ти тримаєш усе під контролем, то з часом тобі не буде про що турбуватися. У наш час існують десятки, а може й сотні різних пігулок і засобів, які, як стверджують, повернуть тобі колишній пеніс, але...

Якщо ви добре про себе дбаєте, вам це зовсім не потрібно. До мене приходять пацієнти, яким за дев'яносто, і вони досі мають ерекцію. Вони завдячують цьому своєму здоровому способу життя,

– каже Штайкснер".

Велика "П"

Більшість чоловіків знайомі з ризиками раку простати та яєчок і звертають увагу на симптоми з віком. Але багато чоловіків не знають, що існує також ризик розвитку раку шкіри твого пеніса. Особливо, якщо ти нудист або любиш лежати голяка у солярії.

Крім того, чоловіки, які не обрізані і не дотримуються правил гігієни, мають більше шансів зіткнутися з цим у певний момент.

"Тримайся якомога далі від соляріїв, а якщо ти необрізаний, стеж за чистотою", – підкреслює Штайкснер.

Лікар зазначає, що в найгіршому випадку фанатизм від засмагання голяка може стати причиною ампутації пеніса. Він додав, що таке трапляється рідко, але все ж трапляється. Тож варто двічі задуматися перед тим, як піддавати його впливу немилосердному сонцю.

Читай також Що таке сексуальна несумісність і що робити, якщо натрапив на неї у житті

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.