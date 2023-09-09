Журналисты побеседовали с урологом Брайаном Штайснером и расспросили его обо всех (неприятных) подробностях. Айда вместе знакомиться с изменениями, которые ожидают в будущем. И не говори, что мы не предупреждали!

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Обвисание

По словам Штайкснера – и ты, пожалуй, сам видел это в раздевалке на мужчинах после 70 лет – твой пенис начинает обвисать с возрастом. Это неизбежный эффект старения, возникающий из-за потери мышечной массы.

В крайнем случае у тебя развивается то, что Штайкснер называет синдромом "всплеска вниз": твои гениталии не только грустно свисают, но и растягивается кожа. Потом, когда ты садишься на унитаз, все это висит над водой.

Уменьшение

Нет, твой пенис не убавится настолько, что придется его искать. Однако с возрастом ты потеряешь несколько сантиметров. Как это смотрится? Нормальные клетки, когда-то целые и здоровые, заменяются неэластичными волокнами, называемыми коллагеном.

Хочешь сделать себе еще хуже? Тогда продолжай наращивать пивной живот. Когда живот становится больше, жир выталкивается вперед, и часть пениса исчезает под кожей внизу живота. Тогда действительно придется вызвать поисковую бригаду.

Изгиб

В молодые годы ты развиваешь "изгиб". Ты дрочишь левой рукой, или дрочишь правой. Благодаря неоднократным несчастным случаям во время игры в футбол, интенсивного секса и так далее, у тебя появляется рубцовая ткань по всей длине пениса. Будто это не очень плохо, но эта рубцовая ткань также развивается не симметрично. Итак, если у тебя когда-то была стрела, она может превратиться в лук.

В 60 – 70 годов это может становиться все хуже и хуже. Я видел пациентов, чей пенис имел форму вопросительного знака,

– говорит Штайкснер.



Будь готов, что с возрастом твой пенис изменится / Фото freepik

Эректильная дисфункция

Более 30 миллионов мужчин во всем мире страдают от эректильной дисфункцией, и причиной этого является недостаток крови в твоем пенисе.

Эректильную дисфункцию можно сравнить с инфарктом пениса,

– объясняет Штайкснер.

Профилактика эректильной дисфункции почти такая же, как и советы пациентам со слабым сердцем:

правильно питайся,

занимайся спортом.

Если ты держишь все под контролем, то со временем тебе не о чем беспокоиться. В настоящее время существуют десятки, а может и сотни различных таблеток и средств, которые, как утверждают, вернут тебе бывший пенис, но...

Если вы хорошо заботитесь о себе, вам это совсем не нужно. Ко мне приходят пациенты, которым за девяносто, и они до сих пор обладают эрекцией. Они обязаны этому своему здоровому образу жизни,

– говорит Штайкснер".

Большая "П"

Большинство мужчин знакомы с рисками рака простаты и яичек и обращают внимание на симптомы с возрастом. Но многие мужчины не знают, что существует риск развития рака кожи твоего пениса. Особенно, если ты нудист или любишь лежать голышом в солярии.

Кроме того, мужчины, которые не обрезаны и не соблюдают правила гигиены, имеют больше шансов столкнуться с этим в определенный момент.

"Держись как можно дальше от соляриев, а если ты необрезан, следи за чистотой", – подчеркивает Штайкснер.

Врач отмечает, что в худшем случае фанатизм от загорания голышом может стать причиной ампутации пениса Он добавил, что такое случается редко, но все же случается. Поэтому следует дважды задуматься перед тем, как подвергать его влиянию нещадного солнца.

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