Раптово прокидаєшся серед ночі, а знову заснути не вдається через купу недоречних думок у голові? Не хвилюйся, таке буває з кожним.

Побороти цей негаразд можна. Є проста й перевірена практикою техніка.

До теми Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон

Три правила якісного сну вночі

Перш ніж прочитати поради, переконайся, що ти дотримуєшся трьох правил якісного сну вночі. Ось вони:

Не треба пити багато будь-якої рідини перед сном (надмірне заводнення погіршує здатність організму занурюватися у глибокий сон).

перед сном (надмірне заводнення погіршує здатність організму занурюватися у глибокий сон). Не можна користуватися цифровими гаджетами перед сном (прибирати їх слід від себе бодай за годину до того, як ідеш до ліжка). Адже надмірний потік інформації провокує тривожність.

перед сном (прибирати їх слід від себе бодай за годину до того, як ідеш до ліжка). Адже надмірний потік інформації провокує тривожність. Не варто занадто багато спати вдень. Невеликий денний сон корисний! Але до години часу і не для людей, які у принципі страждають на безсоння.

Як же заснути знову, якщо раптом прокинувся серед ночі

Якщо ти вже прокинувся, і ніяк не можеш заснути, і навіть провітрив кімнату та прибрав усі джерела світла – нічого. Просто зрозумій, що головна причина безсоння у такій ситуації – це твоє переживання, що не вдасться виспатися.



Не можеш заснути? Зараз розповімо, як подолати цей негаразд / Фото pinterest

Що відбувається

Ти наказуєш собі пошвидше заснути, а натомість збуджуєшся ще більше.

Не треба наказувати – треба змиритися. Прийняти той факт, що от саме зараз ти спати не будеш.

Що робити

Зроби собі у спальні джерело м'якого жовтого світла. Не білого – воно знижує продукування мелатоніну (це "гормон сну").

Візьми найнуднішу книжку, яка у тебе є. Або запусти аудіокнигу з лекціями щодо, скажімо, діалектики, квантової механіки або конструкції популярних літаків 1920-х років.

І – увага – з усіх сил намагайся фокусувати увагу на цій книжці або лекції. Хочеш вір хочеш ні, вже на третій сторінці книжка випаде з твоїх рук.

Ну, якщо безсоння захопило тебе у ситуації, коли ніде взяти ані книгу, ані аудіозапис… Спробуй порахувати умовні синхрофазотрони – тільки обов'язково від 147 до 1 у зворотньому порядку.

За легендами, ще нікому цього не вдалося. А раптом вдасться тобі?

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