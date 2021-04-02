Как снова заснуть, если проснулся посреди ночи
Внезапно просыпаешься среди ночи, а снова заснуть не удается из-за кучи неуместных мыслей в голове? Не волнуйся, такое бывает с каждым.
Источник:24 канал
Побороть сию неприятность можно. Есть простая и проверенная практикой техника.
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Три правила качественного сна ночью
Прежде чем прочитать советы, убедись, что ты следуешь трем правилам качественного сна ночью. Вот они:
- Не надо пить много любой жидкости перед сном (чрезмерное заводнение ухудшает способность организма погружаться в глубокий сон).
- Нельзя пользоваться цифровыми гаджетами перед сном (убирать их следует от себя хотя бы за час до того, как идешь в кровать). Ведь избыточный поток информации провоцирует тревожность.
- Не стоит слишком много спать днем. Небольшой дневной сон полезен! Но до часа времени и не для людей, которые в принципе страдают бессонницей.
Как же заснуть снова, если вдруг проснулся среди ночи
Если ты уже проснулся, и никак не можешь заснуть, и даже проветрил комнату и убрал все источники света – ничего. Просто пойми, что главная причина бессонницы в такой ситуации – это твое переживание, что не удастся выспаться.
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Что происходит
- Ты приказываешь себе поскорее заснуть, а взамен возбуждаешься еще больше.
- Не надо приказывать – надо смириться. Принять тот факт, что вот именно сейчас ты спать не будешь.
Что делать
- Сделай себе в спальне источник мягкого желтого света. Не белого – он снижает выработку мелатонина (это "гормон сна").
- Возьми самую скучную книгу, которая у тебя есть. Или запусти аудиокнигу с лекциями по, скажем, диалектике, квантовой механике или конструкциях популярных самолетов 1920-х годов.
Ну, если бессонница захватила тебя в ситуации, когда негде взять ни книгу, ни аудиозапись... Попробуй посчитать условные синхрофазотроны – только обязательно от 147 до 1 в обратном порядке.
Согласно легендам, еще никому этого не удалось. А вдруг удастся тебе?
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