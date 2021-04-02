Внезапно просыпаешься среди ночи, а снова заснуть не удается из-за кучи неуместных мыслей в голове? Не волнуйся, такое бывает с каждым.

Побороть сию неприятность можно. Есть простая и проверенная практикой техника.

К теме Врач поделился безотказными секретами, которые позволяют улучшить свой сон

Три правила качественного сна ночью

Прежде чем прочитать советы, убедись, что ты следуешь трем правилам качественного сна ночью. Вот они:

Не надо пить много любой жидкости перед сном (чрезмерное заводнение ухудшает способность организма погружаться в глубокий сон).

Нельзя пользоваться цифровыми гаджетами перед сном (убирать их следует от себя хотя бы за час до того, как идешь в кровать). Ведь избыточный поток информации провоцирует тревожность.

Не стоит слишком много спать днем . Небольшой дневной сон полезен! Но до часа времени и не для людей, которые в принципе страдают бессонницей.

Как же заснуть снова, если вдруг проснулся среди ночи

Если ты уже проснулся, и никак не можешь заснуть, и даже проветрил комнату и убрал все источники света – ничего. Просто пойми, что главная причина бессонницы в такой ситуации – это твое переживание, что не удастся выспаться.



Не можешь заснуть? Сейчас расскажем, как преодолеть эту неприятность / Фото pinterest

Что происходит

Ты приказываешь себе поскорее заснуть, а взамен возбуждаешься еще больше.

Не надо приказывать – надо смириться. Принять тот факт, что вот именно сейчас ты спать не будешь.

Что делать

Сделай себе в спальне источник мягкого желтого света. Не белого – он снижает выработку мелатонина (это "гормон сна").

Возьми самую скучную книгу, которая у тебя есть. Или запусти аудиокнигу с лекциями по, скажем, диалектике, квантовой механике или конструкциях популярных самолетов 1920-х годов.

И – внимание – изо всех сил старайся фокусировать внимание на этой книге или лекции. Хочешь верь хочешь нет, уже на третьей странице книга выпадет из твоих рук.

Ну, если бессонница захватила тебя в ситуации, когда негде взять ни книгу, ни аудиозапись... Попробуй посчитать условные синхрофазотроны – только обязательно от 147 до 1 в обратном порядке.

Согласно легендам, еще никому этого не удалось. А вдруг удастся тебе?