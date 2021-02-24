Еротичний масаж – найкраще продовження важкого робочого дня. Він дозволяє не лише розслабитися та зняти стрес, а й може стати відмінною прелюдією. А ми знаємо кілька хитрощів, які дозволять зробити найкращий еротичний масаж своїй коханій!

Якщо ти хочеш неабияк розслабити та розігріти свою кохану, зроби їй після роботи еротичний масаж. Не варто забувати й про те, що він може стати ідеальною прелюдією. Тож гайда прислухатися до порад, які зроблять тебе справжнім профі!

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1. Створи приголомшливу атмосферу

У спальні має бути приглушене світло, запалені ароматичні свічки, а також увімкнена розслабляюча музика. Також не варто забувати про вимкнений звук на смартфонах. Усе це дозволить не лише підтримувати максимально інтимну атмосферу, а й дасть можливість позбутися стресу після важкого робочого дня.



Створи максимально інтимну атмосферу / Фото Unsplash

2. Вибери масажну олію

Правильна масажна олія – половина справи. Тільки за допомогою неї твої руки зможуть плавно ковзати по тілу коханої. У спеціалізованих крамницях можна знайти найрізноманітніші варіанти, тому при покупці варто врахувати, чи немає у неї алергії на певні аромати.

Також варто пам'ятати, що кожен аромат може по-різному впливати на організм. Наприклад, апельсин, лаванда і рожева герань сприяють розслабленню. Майоран і імбир прискорюють розслаблення напружених м'язів.

Перш ніж олія потрапить на тіло твоєї коханої, потрібно обов'язково розігріти її між долонями.



Перед масажем олію потрібно розігріти її між долонями / Фото Unsplash

3. Використовуй цілісний підхід

Перш за все: правильний масаж може зайняти трохи часу. Тож заплануй присвятити цьому процесу щонайменше 30 хвилин. Звичайно ж, можна робити його й довше, якщо ти не стомишся.

Під час масування потрібно зосереджувати увагу не лише спині та шиї. Не варто забувати також і про ноги, руки. А загалом, то ти можеш ковзати своїми руками по всьому її тілу, не лише розслабляючи м'язи, а й стимулюючи ерогенні зони.



Не концентруй свою увагу лише на спину та шию коханої / Фото Unsplash

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4. Вивчи правильну техніку

Спочатку експерти рекомендують погладжувати спину з легкими натисканнями. Потім ти можеш почати працювати над тілом, чергуючи кругові, розминаючі та погладжуючі рухи. Постарайся звернути особливу увагу на реакцію коханої. Можливо, деякі зони потрібно масажувати інтенсивніше, а в деяких місцях бути обережнішим. Ти ж хочеш подарувати їй задоволення, а не страждання, правда ж?

5. Зверни увагу на чутливі області

Будь максимально ніжним з тілом своєї коханої. Тож слідкуй за силою своїх рук. Не варто також забувати про контакт з інтимними зонами. За допомогою еротичного масажу ти однозначно розігрієш кохану та подаруєш їй безліч приємних відчуттів.



Хороший еротичний масаж може стати відмінною прелюдією / Фото Unsplash

Для максимального ефекту ми рекомендуємо еротичний масаж продовжити заняттям коханням. Тим паче ви двоє неабияк розігріті та готові віддаватися пристрасті. Тож кохайтеся, бо ви того варті!

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