Как сделать эротический массаж: 5 советов, которые сделают тебя профессионалом
Эротический массаж – лучшее продолжение тяжелого рабочего дня. Он позволяет не только расслабиться и снять стресс, но и может стать отличной прелюдией. А мы знаем несколько хитростей, которые позволят сделать лучший эротический массаж своей возлюбленной!
Источник:GQ
Если ты хочешь изрядно расслабить и разогреть свою любимую, сделай ей после работы эротический массаж. Не стоит забывать и о том, что он может стать идеальной прелюдией. Поэтому айда прислушиваться к советам, которые сделают тебя настоящим профи!
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1. Создай потрясающую атмосферу
В спальне должен быть приглушенный свет, зажженные ароматические свечи, а также включена расслабляющая музыка. Также не стоит забывать о выключенном звуке на смартфонах. Все это позволит не только поддерживать максимально интимную атмосферу, но и даст возможность избавиться от стресса после тяжелого рабочего дня.
Создай максимально интимную атмосферу / Фото Unsplash
2. Выбери массажное масло
Правильное массажное масло – половина дела. Только с помощью нее твои руки смогут плавно скользить по телу возлюбленной. В специализированных магазинах можно найти самые разнообразные варианты, поэтому при покупке следует учесть, нет ли у нее аллергии на определенные ароматы.
Также стоит помнить, что каждый аромат может по-разному влиять на организм. Например, апельсин, лаванда и розовая герань способствуют расслаблению. Майоран и имбирь ускоряют расслабление напряженных мышц.
- Прежде чем масло попадет на тело твоей возлюбленной, нужно обязательно разогреть его между ладонями.
Перед массажем масло нужно разогреть его между ладонями / Фото Unsplash
3. Используй целостный подход
Прежде всего: правильный массаж может занять некоторое время. Поэтому запланируй посвятить этому процессу не менее 30 минут. Конечно же, можно делать его и дольше, если ты не устанешь.
Во время массирования нужно концентрировать внимание не только спине и шее. Не стоит забывать также и о ногах, руках. А в целом, то ты можешь скользить своими руками по всему ее телу, не только расслабляя мышцы, но и стимулируя эрогенные зоны.
Не концентрируй свое внимание только на спину и шею возлюбленной / Фото Unsplash
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4. Изучи правильную технику
Сначала эксперты рекомендуют поглаживать спину с легкими нажатиями. Затем ты можешь начать работать над телом, чередуя круговые, разминающие и поглаживающие движения. Постарайся обратить особое внимание на реакцию возлюбленной. Возможно, некоторые зоны нужно массировать интенсивнее, а в некоторых местах быть осторожнее. Ты хочешь подарить ей удовольствие, а не страдания, правда?
5. Обрати внимание на чувствительные области
Будь максимально нежным с телом своей возлюбленной. Поэтому следи за силой своих рук. Не стоит также забывать о контакте с интимными зонами. С помощью эротического массажа ты однозначно разогреешь любимую и подаришь ей множество приятных ощущений.
Хороший эротический массаж может стать отличной прелюдией / Фото Unsplash
Для максимального эффекта мы рекомендуем эротический массаж продолжить занятием любовью. Тем более вы двое изрядно разогреты и готовы отдаваться страсти. Поэтому занимайтесь любовью, ибо вы этого достойны!
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