Сідниці ніколи не підводять: як зробити красиве фото ню – поради для чоловіка
Думав про те, як оволодіти образотворчим мистецтвом оголеного селфі? Можеш не відповідати. Просто прочитай.
Джерело:GQ
Фото ню ніколи не втрачали популярність, але в епоху соціальної дистанції й масок на обличчі… Не варто забувати про те, що фізіологія збудження нікуди не зникала.
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Сьогодні поговоримо про те, як правильно надсилати потенційній партнерці чи партнеру оголені фотографії – щоб не образити, а привабити.
- Тільки не треба думати, що це якесь табу – давно, дуже давно вже так не є.
- Не менше третини людей до 45 років надсилали свої інтимні фото – і це тільки ті, хто зізнався.
Тож не переймайся тим, чи варто. Переймайся краще тим, щоб не забути скинути шкарпетки.
Практичні поради про як, чим і куди фотографувати ню (натисни для збільшення) / Фото GQ
Як правильно зробити красиве оголене фото
Підготовка – половина справи
Підготовка – мало не найважливіша частина всього процесу. Адже оголене тіло – це оголене тіло, байдуже що на фото. А це означає, що:
- Не можна дивувати людину оголеною картинкою, якщо між вами немає сформованих довірливих стосунків.
- І чіткої домовленості, що ви обоє саме цього хочете.
І ще одне важливе зауваження: май на увазі, що якщо ти дуже хочеш комусь надіслати фото ню, і зробиш це, то це не означає, що та людина автоматично повинна зробити жест навзаєм. Ще раз: про все потрібно домовлятися.
Не висилай фото ню людині, яка чітко не дала зрозуміти, що хоче цього / Фото unsplash
Сідниці ніколи не підводять
Сідницям притаманна універсальна привабливість. Тож її демонструвати боятися не слід.
- Якщо не можеш правильно підібрати кут – використай дзеркало.
- Можна також лягти на живіт і зробити фото через плече.
Але не зосереджуйся тільки на них.
Не концентруйся тільки на тих частинах тіла, які заведено вважати сексуальними / Фото unsplash
Сексуальна несексуальність
Можна зробити еротичне фото й інших частин тіла, які чомусь називають менш сексуальними. Наприклад, багато жінок вважають дуже сексуальним:
- Волосся на грудях.
- Стежку внизу живота й тільки з натяком на член.
- Прес із ледь піднятою сорочкою.
Що це означає? Що на оголеному фото геть не обов'язково бути повністю оголеним.
Не висилай фото ню зі своїм обличчям – про всяк випадок, бо ж люди різні бувають / Фото unsplash
Спідня білизна і правильне світло
Фотографії у спідньому часто куди сексуальніше, ніж оголене. Якщо гідного спіднього не знайшлося, можна хитро виставити у кадрі подушки й покривала на ліжку, щоб приховати певні деталі свого тіла.
- Тут треба зіграти й світлом, щоб вигідно підкреслити сильні сторони свого тіла.
- Використовуй природне світло від обіду до вечора, або тьмяні промені приліжкового світильника.
У будь-якому випадку, під час фотографування ти маєш бути перед джерелом світла. Світло ніколи не повинно бути позаду.
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Камера, мотор, знято
Зверни увагу на положення камери.
- Хлопці часто фотографують свій пеніс згори вниз – типу, від власного ока.
- Але цей кут для глядача ззовні є якраз найменш привабливим.
Краще поставити телефон на рівні грудей або нижче, і – якомога далі від тіла (скористайся таймером для фото).
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