Думав про те, як оволодіти образотворчим мистецтвом оголеного селфі? Можеш не відповідати. Просто прочитай.

Фото ню ніколи не втрачали популярність, але в епоху соціальної дистанції й масок на обличчі… Не варто забувати про те, що фізіологія збудження нікуди не зникала.

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Сьогодні поговоримо про те, як правильно надсилати потенційній партнерці чи партнеру оголені фотографії – щоб не образити, а привабити.

Тільки не треба думати, що це якесь табу – давно, дуже давно вже так не є.

– давно, дуже давно вже так не є. Не менше третини людей до 45 років надсилали свої інтимні фото – і це тільки ті, хто зізнався.

Тож не переймайся тим, чи варто. Переймайся краще тим, щоб не забути скинути шкарпетки.



Практичні поради про як, чим і куди фотографувати ню (натисни для збільшення) / Фото GQ

Як правильно зробити красиве оголене фото

Підготовка – половина справи

Підготовка – мало не найважливіша частина всього процесу. Адже оголене тіло – це оголене тіло, байдуже що на фото. А це означає, що:

Не можна дивувати людину оголеною картинкою, якщо між вами немає сформованих довірливих стосунків.

стосунків. І чіткої домовленості, що ви обоє саме цього хочете.

І ще одне важливе зауваження: май на увазі, що якщо ти дуже хочеш комусь надіслати фото ню, і зробиш це, то це не означає, що та людина автоматично повинна зробити жест навзаєм. Ще раз: про все потрібно домовлятися.

До слова, якщо ви вже домовилися, але ти не знаєш, що саме висилати – вартувало б запитати в адресата, а що власне він чи вона хотіли б побачити. Чим конкретнішою буде відповідь, тим якіснішим – результат.



Не висилай фото ню людині, яка чітко не дала зрозуміти, що хоче цього / Фото unsplash

Сідниці ніколи не підводять

Сідницям притаманна універсальна привабливість. Тож її демонструвати боятися не слід.

Якщо не можеш правильно підібрати кут – використай дзеркало.

– використай дзеркало. Можна також лягти на живіт і зробити фото через плече.

Але не зосереджуйся тільки на них.



Не концентруйся тільки на тих частинах тіла, які заведено вважати сексуальними / Фото unsplash

Сексуальна несексуальність

Можна зробити еротичне фото й інших частин тіла, які чомусь називають менш сексуальними. Наприклад, багато жінок вважають дуже сексуальним:

Волосся на грудях.

Стежку внизу живота й тільки з натяком на член.

Прес із ледь піднятою сорочкою.

Що це означає? Що на оголеному фото геть не обов'язково бути повністю оголеним.

До слова, коли робиш оголене фото – краще тримай обличчя поза кадром. Так само не варто "засвітити" на такому фото інші приватні ідентифікатори, як-от тату чи примітний шрам. Ну, ти розумієш, світ – складна штука.



Не висилай фото ню зі своїм обличчям – про всяк випадок, бо ж люди різні бувають / Фото unsplash

Спідня білизна і правильне світло

Фотографії у спідньому часто куди сексуальніше, ніж оголене. Якщо гідного спіднього не знайшлося, можна хитро виставити у кадрі подушки й покривала на ліжку, щоб приховати певні деталі свого тіла.

Тут треба зіграти й світлом , щоб вигідно підкреслити сильні сторони свого тіла.

, щоб вигідно підкреслити сильні сторони свого тіла. Використовуй природне світло від обіду до вечора, або тьмяні промені приліжкового світильника.

У будь-якому випадку, під час фотографування ти маєш бути перед джерелом світла. Світло ніколи не повинно бути позаду.

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Камера, мотор, знято

Зверни увагу на положення камери.

Хлопці часто фотографують свій пеніс згори вниз – типу, від власного ока.

згори вниз – типу, від власного ока. Але цей кут для глядача ззовні є якраз найменш привабливим.

Краще поставити телефон на рівні грудей або нижче, і – якомога далі від тіла (скористайся таймером для фото).

І пам'ятай: мистецтво оголеного селфі в тому, щоб показати, що у тебе те є, а не в тому, щоб що показати все, що у тебе є.