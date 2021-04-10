Думал о том, как овладеть изобразительным искусством обнаженного селфи? Можешь не отвечать. Просто прочти.

Фото ню никогда не теряли популярность, но в эпоху социальной дистанции и масок на лице... Не стоит забывать о том, что физиология возбуждения никуда не исчезала.

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Сегодня поговорим о том, как правильно отправлять потенциальной партнерше или партнеру обнаженные фотографии – чтобы не обидеть, а привлечь.

Только не надо думать, что это какое-то табу – давно, очень давно уже не так.

Не менее трети людей до 45 лет присылали свои интимные фото – и это только те, кто признался .

Поэтому не беспокойся о том, стоит ли. Беспокойся лучше о том, чтобы не забыть снять носки .



Практические советы о как, чем и куда фотографировать ню (нажми для увеличения) / Фото GQ

Как правильно сделать красивое обнаженное фото

Подготовка – половина дела

Подготовка – едва ли не самая важная часть всего процесса. Ведь обнаженное тело – это обнаженное тело, и не важно что на фото. А это означает:

Нельзя удивлять человека обнаженной картинкой, если между вами нет сложившихся доверительных отношений.

И четкой договоренности , что вы оба именно этого хотите.

И еще одно важное замечание: имей в виду, что если ты очень хочешь кому-то прислать фото ню, и сделаешь это, то это не значит, что и человек автоматически должен сделать жест в ответ. Еще раз: обо всем нужно договариваться.

К слову, если вы уже договорились, но ты не знаешь, что именно высылать – стоило бы спросить у адресата, а что собственно он или она хотели бы увидеть. Чем конкретнее будет ответ, тем качественнее – результат.



Не высылай фото ню человеку, если тот четко не дал понять, что хочет этого / Фото unsplash

Попа никогда не подводит

Ягодицам присуща универсальная привлекательность . Поэтому демонстрировать их бояться не следует.

Если не можешь правильно подобрать угол – используй зеркало.

Можно также лечь на живот и сделать фото через плечо.

Но не сосредотачивайся только на них.



Не концентрируйся только на тех частях тела, которые принято считать сексуальными / Фото unsplash

Сексуальная несексуальность

Можно сделать эротическое фото и других частей тела, которые почему-то называют менее сексуальными. Например, многие женщины считают очень сексуальными:

Волосы на груди.

Тропку внизу живота и лишь с намеком на член.

Пресс с едва поднятой рубашкой.

Что это значит? Что на обнаженном фото совсем не обязательно нужно быть полностью обнаженным.

К слову, когда делаешь обнаженное фото – лучше держи лицо за кадром. Так же не стоит "светить" на таком фото другие частные идентификаторы, как тату или примечательный шрам. Ну, ты понимаешь, мир – сложная штука.



Не высылай фото ню со своим лицом – на всякий случай, ведь люди разные бывают / Фото unsplash

Нижнее белье и правильный свет

Фотографии в трусах часто куда сексуальнее, чем обнаженные. Если достойного нижнего белья не нашлось, можно хитро выставить в кадре подушки и покрывала на кровати, чтобы скрыть некоторые детали своего тела.

Здесь надо сыграть и светом , чтобы выгодно подчеркнуть сильные стороны своего тела.

Используй естественный свет от обеда до вечера, или тусклые лучи прикроватного светильника.

В любом случае во время фотографирования ты должен быть перед источником света. Свет никогда не должно быть позади.

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Камера, мотор, снято

Обрати внимание на положение камеры.

Парни часто фотографируют свой пенис сверху вниз – типа, от собственного глаза.

Но этот угол для зрителя извне является как раз наименее привлекательным.

Лучше поставить телефон на уровне груди или ниже, и – как можно дальше от тела (воспользуйся таймером для фото).