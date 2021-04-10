Попа никогда не подводит: как сделать красивое фото ню – советы для мужчины
Думал о том, как овладеть изобразительным искусством обнаженного селфи? Можешь не отвечать. Просто прочти.
Источник:GQ
Фото ню никогда не теряли популярность, но в эпоху социальной дистанции и масок на лице... Не стоит забывать о том, что физиология возбуждения никуда не исчезала.
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Сегодня поговорим о том, как правильно отправлять потенциальной партнерше или партнеру обнаженные фотографии – чтобы не обидеть, а привлечь.
- Только не надо думать, что это какое-то табу – давно, очень давно уже не так.
- Не менее трети людей до 45 лет присылали свои интимные фото – и это только те, кто признался.
Поэтому не беспокойся о том, стоит ли. Беспокойся лучше о том, чтобы не забыть снять носки.
Практические советы о как, чем и куда фотографировать ню (нажми для увеличения) / Фото GQ
Как правильно сделать красивое обнаженное фото
Подготовка – половина дела
Подготовка – едва ли не самая важная часть всего процесса. Ведь обнаженное тело – это обнаженное тело, и не важно что на фото. А это означает:
- Нельзя удивлять человека обнаженной картинкой, если между вами нет сложившихся доверительных отношений.
- И четкой договоренности, что вы оба именно этого хотите.
И еще одно важное замечание: имей в виду, что если ты очень хочешь кому-то прислать фото ню, и сделаешь это, то это не значит, что и человек автоматически должен сделать жест в ответ. Еще раз: обо всем нужно договариваться.
Не высылай фото ню человеку, если тот четко не дал понять, что хочет этого / Фото unsplash
Попа никогда не подводит
Ягодицам присуща универсальная привлекательность. Поэтому демонстрировать их бояться не следует.
- Если не можешь правильно подобрать угол – используй зеркало.
- Можно также лечь на живот и сделать фото через плечо.
Но не сосредотачивайся только на них.
Не концентрируйся только на тех частях тела, которые принято считать сексуальными / Фото unsplash
Сексуальная несексуальность
Можно сделать эротическое фото и других частей тела, которые почему-то называют менее сексуальными. Например, многие женщины считают очень сексуальными:
- Волосы на груди.
- Тропку внизу живота и лишь с намеком на член.
- Пресс с едва поднятой рубашкой.
Что это значит? Что на обнаженном фото совсем не обязательно нужно быть полностью обнаженным.
Не высылай фото ню со своим лицом – на всякий случай, ведь люди разные бывают / Фото unsplash
Нижнее белье и правильный свет
Фотографии в трусах часто куда сексуальнее, чем обнаженные. Если достойного нижнего белья не нашлось, можно хитро выставить в кадре подушки и покрывала на кровати, чтобы скрыть некоторые детали своего тела.
- Здесь надо сыграть и светом, чтобы выгодно подчеркнуть сильные стороны своего тела.
- Используй естественный свет от обеда до вечера, или тусклые лучи прикроватного светильника.
В любом случае во время фотографирования ты должен быть перед источником света. Свет никогда не должно быть позади.
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Камера, мотор, снято
Обрати внимание на положение камеры.
- Парни часто фотографируют свой пенис сверху вниз – типа, от собственного глаза.
- Но этот угол для зрителя извне является как раз наименее привлекательным.
Лучше поставить телефон на уровне груди или ниже, и – как можно дальше от тела (воспользуйся таймером для фото).
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