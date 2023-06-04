У новому відео на своєму ютуб-каналі урологиня, тазова хірургиня та секс-педагог доктор Рена Малік дає кілька порад. З їхньою допомогою ти можеш зробити свій пеніс візуально більшим.

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1. Підстригання волосся на лобку

У деяких людей, які мають дуже грубе або густе волосся, воно може приховувати значну частину пеніса. Тож, просто підстригшись, ви можете зробити його довшим,

– каже Малік.



Потурбуйся про те, щоб на лобку було менше волосся / Фото DrobotDean

2. Втрата ваги

Малік пояснює, що еректильна тканина твого пеніса простягається глибоко в таз за лобковою кісткою і в область промежини. Коли ти набираєш вагу, ти набираєш жир навколо цієї зони. І через це твій пеніс здається візуально меншим.

3. Боротьба зі стресом

Гладкі м'язи пеніса розташовані під так званим "адреналіновим контролем", а це означає, що коли у вас високий рівень адреналіну, наприклад, коли ви перебуваєте у стані стресу або тривоги, ваші м'язи стискаються, викликаючи скорочення пеніса,

– каже Малік.

Вона радить працювати над зменшенням стресу і тривоги у повсякденному житті. Це дозволить тобі розслабити ці м'язи.



Позбудься стресу, щоб не мати проблем з ерекцією / Фото Drazen Zigic

4. Працюй над ерекцією

Продовження ерекції означає безперервний приплив крові до тканин пеніса. Якщо ти припиниш турбуватися про появу ерекції, з часом це може призвести до низького рівня кисню в тканинах, що знизить їхню еластичність. Це актуально для тих чоловіків, чий статевий член рідко підіймається сам по собі.

Жодні ліки, трав'яні добавки чи креми не зроблять ваш пеніс більшим, тож заощаджуйте свої кровно зароблені гроші на щось інше,

– додає Малік.

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Спробуй взяти на озброєння поради від експертки. Можливо, вони допоможуть тобі почуватися значно впевненішим.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.