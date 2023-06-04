В новом видео на своем ютьюб-канале уролог, тазовый хирург и секс-педагог доктор Рена Малик дает несколько советов. С их помощью ты можешь сделать свой пенис визуально больше.

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1. Подстригание волос на лобке

У некоторых людей, имеющих очень грубые или густые волосы, они могут скрывать значительную часть пениса. Итак, просто подстригшись, вы можете сделать его длиннее,

– говорит Малик.



Позаботься о том, чтобы на лобке было меньше волос / Фото DrobotDean

2. Потеря веса

Малик объясняет, что эректильная ткань твоего пениса простирается глубоко в таз за лобковой костью и в область промежности. Когда ты набираешь вес, ты набираешь жир вокруг этой зоны. И поэтому твой пенис кажется визуально меньшим.

3. Борьба со стрессом

Гладкие мышцы пениса расположены под так называемым "адреналиновым контролем", а это означает, что когда у вас высокий уровень адреналина, например, когда вы находитесь в состоянии стресса или тревоги, ваши мышцы сжимаются, вызывая сокращение пениса,

– говорит Малик.

Она советует работать над уменьшением стресса и тревоги в повседневной жизни. Это позволит расслабить эти мышцы.



Избавься от стресса, чтобы не иметь проблем с эрекцией / Фото Drazen Zigic

4. Работай над эрекцией

Продолжение эрекции означает непрерывный приток крови к тканям пениса. Если ты перестанешь беспокоиться о появлении эрекции, это может привести к низкому уровню кислорода в тканях, что снизит их эластичность. Это актуально для тех мужчин, чей половой член редко поднимается сам по себе.

Никакие лекарства, травяные добавки или кремы не сделают ваш пенис большим, так что экономьте свои кровно заработанные деньги на что-то другое,

– добавляет Малик.

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Попробуй взять на вооружение советы от эксперта. Возможно, они помогут тебе чувствовать себя гораздо увереннее.

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