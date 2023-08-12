Поцелуй – и под поцелуем мы подразумеваем французский поцелуй, страстный поцелуй – обычно приходит после периода ожидания, полного взглядов, ласк и объятий. Он может выступать прелюдией к сексуальной встрече – той самой знаменитой прелюдии – становясь мощным источником возбуждения и, почему бы и нет, в некоторых случаях даже оргазма.

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Поцелуй также может удовлетворить или превзойти все ожидания. Каждый человек хотя бы раз в жизни мог получить невероятный поцелуй. Такой, от которого муравьи бегут по спине, заставляющий дрожать от кончиков пальцев ног до макушки головы, заставляющий на несколько мгновений взлететь в воздух. К сожалению, у кого-то также был опыт поцелуя, от максимального возбуждения переходившего к мгновенной незаинтересованности или, в крайнем случае, даже отталкивания.

Важность поцелуев в паре

Интимные и страстные поцелуи – центральная часть сексуального самовыражения в романтических отношениях. Кроме физического удовольствия, поцелуи ассоциируются с возбуждением, влечением и связью в отношениях. Недавнее исследование, проведенное на выборке из 1 605 взрослых, находившихся в длительных отношениях, показало, что чем чаще люди целовались, тем позитивнее они испытывали секс со своим партнером.



Поцелуи делают отношения более гармоничными / Фото freepik

Конкретнее говоря, это свидетельствовало о большей заинтересованности обоих партнеров в сексе в паре, большей вовлеченности в сексуальное возбуждение и положительном влиянии на достижение оргазма. Результат? Исследование показало, что в целом пары, которые чаще целовались, были более довольны своими отношениями.

Что делает поцелуй незабываемым?

Выяснив важность поцелуев в сексуальной жизни пары, встает вопрос, что делает поцелуй удивительным. Исследование, опубликованное Кембриджским университетом, пришло к выводу, что есть четыре аспекта, которые следует принять во внимание, чтобы оценить, был ли поцелуй незабываемым или полной катастрофой.

Физическое качество поцелуя: в двух словах, это касается того, как ты использовал язык, как ты двигал губами, как ты двигал руками, как ты наклонял голову и, наконец, приятно ли пахло из твоего рта.

в двух словах, это касается того, как ты использовал язык, как ты двигал губами, как ты двигал руками, как ты наклонял голову и, наконец, приятно ли пахло из твоего рта. Партнер: Была ли связь, искренний интерес к человеку, которого ты целовал? Это была незнакомка? Флирт? Кто-то, с кем ты уже давно встречаешься?

Была ли связь, искренний интерес к человеку, которого ты целовал? Это была незнакомка? Флирт? Кто-то, с кем ты уже давно встречаешься? Где и когда совершился поцелуй: Здесь нужно учитывать контекст поцелуя, как и когда это произошло: на отдыхе? В ночном клубе? На диване во время киносеанса? После первого свидания?

Здесь нужно учитывать контекст поцелуя, как и когда это произошло: на отдыхе? В ночном клубе? На диване во время киносеанса? После первого свидания? Твой эмоциональный опыт: Что ты чувствовал во время поцелуя? Эйфорию? Отторжение? Вовлеченность?

Лучшие поцелуи? Те, где преобладают чувства

Исследователи обнаружили, что лучшие поцелуи дарили партнеру, которого считали значимым, важным, тем, с кем люди уже имели отношения и к кому их сильно тянуло. Партнеры вызывали эмоции, похожие на любовь, желание и страсть или ассоциировались с положительными воспоминаниями или ситуациями. Преобладала не физическая механика, а чувства, происшествия и связь с партнером.



Лучшие поцелуи с теми, кого мы считаем важными в своей жизни / Фото freepik

Худшие поцелуи? Те, где физическая часть ассоциируется с отвращением

В противоположность этому, худшие поцелуи были описаны как физически невыносимые: участники описывали их с брезгливостью, отстраненностью и даже отвращением. К примеру, чрезмерная вовлеченность языка или слюны считались отрицательными моментами акта. Более того, исследование показало, как поцелуи могут играть решающую роль в продолжении отношений: около 44% участников потеряли романтический или сексуальный интерес к человеку из-за незабываемого опыта поцелуя.

Или поцелуи важнее секс?

Ты считаешь, что секс ценен в отношениях? Ты прав. Однако поцелуи – еще более важные. Исследователи Хьюз и Крюгер обнаружили, что в долгосрочных романтических отношениях поцелуи – это прелюдия, которая готовит почву для секса, тогда как объятия и слова – это клей, который склеивает их после встречи. Поэтому, чтобы сохранить отношения здоровыми и живыми, поцелуи являются одним из самых эффективных средств, возможно, самым эффективным.

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Старая пословица говорит, что "один жест стоит тысячи слов", и в случае с поцелуями она вполне справедлива.