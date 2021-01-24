Блогерка розповіла, як зробити секс регулярним: секрет криється у 2-годинному вікні

Сучасний ритм життя робить все можливе для того, щоб з нього зникав секс. Що ж тоді робити тим парам, які не готові відмовлятися від інтиму? Крутою та дієвою порадою поділилася блогерка з Австралії Джессіка Худ. Вона розповіла про 2-годинне вікно, яке дозволяє зробити секс регулярним. Читай на Men 24, як потрапити у цей "золотий" проміжок часу.

Джессіка Худ на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що чоловікам варто вкладатися у 2-годинне вікно, якщо вони хочуть регулярно займатися сексом. Читай на Men 24, що для цього потрібно зробити.

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Секс за графіком

Відразу ж зазначимо, що це правило стосується здебільшого пар з маленькими дітьми. Але його можна використовувати усім, адже певна закономірність спостерігається у всіх без винятку парах.

Тож, на думку Джессіки Худ, потрібно встигнути зайнятися сексом зі своєю коханою до 21:30. Чому? А тому, що о 21:29 твоя дружина почне розповідати, наскільки вона стомилася та позіхатиме. Тому ти повинне не проґавити слушний момент, намагаючись спокусити свою кохану.



Блогерка рекомендує встигнути зайнятися сексом до 21:30 / Фото Unsplash

У чому криється секрет?

Блогерка розповіла, що після вкладання дітей спати о 19:30, у неї залишається кілька годин бадьорості. У цей час вона, як правило, прибирає в домі, миє посуд або готує їжу на наступний день. Тож ближче до 22:00 вона настільки стомлюється, що єдине, чого вона бажає, – піти спати. Скористайся цим своєрідним графіком, щоб у вас обох була можливість займатися регулярно сексом.

А після цього можеш з чистою совістю допомогти своїй дружині по дому. Тим паче що науковці довели: чоловіки, які миють посуд, мають більше шансів на регулярний секс.

Джессіка, власне, закликає чоловіків допомагати своїм дружинам по дому. Це дозволить не лише регулярно займатися сексом, а й підтримувати іскру між вами обома. І в такому разі вже не виникатиме стереотипних думок, пов'язаних з тим, що інтимне життя з народженням дитини кудись зникає. Воно є, якщо не лінуватися ділити обов'язки порівну.



Не полінуйся допомогти коханій по дому, щоб секс став регулярнішим / Фото Unsplash

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До того ж немає нічого сексуальнішого, ніж чоловік, котрий миє посуд і нарізає бутерброди. Особливо, якщо він це робить без сорочки,

– резюмувала Джессіка Худ.

Тож прислухайся до поради блогерки. Допомагай своїй коханій по дому, а також не забувай користуватися правилом 2-годинного вікна. І буде вам обом щастя!

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