Потрібно бути максимально чесним з собою: на твоє інтимне життя впливає не лише рівень тестостерону, а й низка інших факторів. Але є один фактор, який не міняється ось уже десятиліттями. І про нього ми розповімо у новому матеріалі на Men 24. Дізнайся, що зробить з тебе найкращого коханця.

Ти можеш вивчити геть усі пози Камасутри, намалювати собі карту її ерогенних зон. Але що ти робитимеш з тими ситуаціями, коли твоя кохана просто не хоче сексу? Науковці зі США провели дослідження, результати якого опубліковані у журналі SAGE, та дізналися, що робить чоловіків найкращими коханцями. Деталі читай на Men 24!

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Над спостереженням працювало тріо соціологів Деніел Л. Карлсон з Інституту Юти, Аманда Міллер з Університету Індіанаполіса, а також Шерон Сасслер з Корнельського університету. Вони провели дослідження, основою якого стали 2 масштабні опитування 1992 – 1994 років, а також 2006 року. Загалом у цих взяли участь 11 тисяч чоловіків з абсолютно різних соціальних верств. Що вдалося виявити?

Що важливіше у міцних стосунках?

Кожен учасник повинен був відповісти на просте питання: що для нього важливіше у міцних стосунках – хороший секс, вірність чи розподіл побутових обов'язків у парі.

Виявилося, існує безпосередній зв'язок між першим і третім пунктом. Якщо у парі побутові обов'язки діляться порівну, то й секс у їхньому житті регулярний, а також приносить максимум задоволення. Усе це актуально, якщо порівнювати з тими парами, де хтось один бере на себе хатні обов'язки.



Чоловіки, які допомагають по дому, частіше займаються сексом / Фото unsplash

Також ученим вдалося виявити, що рівень прибутку й освіти чоловіка корелюється з готовністю брати на себе частину домашніх справ. Наприклад, чоловіки з вищою освітою та рівнем прибутку, який можна схарактеризувати як "середній" і "вищий за середній", частіше залучені до побутових справ. Чого не скажеш про представників сильної половини людства з середньою освітою, а також низьким рівнем прибутку.

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Але і це ще не все. Виявилося, що найменше сварилися та найчастіше займалися сексом саме ті пари, в яких чоловік мив посуд і займався покупкою продуктів на всю родину!



Дослідження показало, чому чоловікам потрібно мити посуд / Фото stocky

Висновки напрошуються самі по собі. Щоб бути найкращим коханцем потрібно: брати на себе частину побутових завдань, мати вищу освіту та хоча б середній прибуток, а також мити посуд і займатися покупкою продуктів на всю сім'ю. Тож можеш сховати у шафу Камасутру.

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