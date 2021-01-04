Щоб отримати якомога більше задоволення від заняття сексом, зовсім не потрібно займатися ним швидко і з усією пристрастю. Спробуй урізноманітнити ваше інтимне життя, додавши певної чуттєвості та спокою. Men 24 гарантує, що твоя партнерка буде щаслива, якщо ти скористаєшся цими хитрощами під час заняття сексом.

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що жінці потрібно значно більше часу, щоб розігрітися перед сексом. Це правило теж можна використати й під час самого процесу. Але тут потрібно зробити одну важливу правку: заняття сексом повинне бути максимально чуттєвим. Men 24 ділиться з тобою хитрощами, які дозволять подарувати їй якомога більше задоволення від процесу.

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1. Зберігай спокій

Спробуй нарешті уникнути метушні, яка й так оточує нас з усіх боків. Підійди до процесу від початку і до кінця з максимальним спокоєм. Не варто зривати з неї одяг, цілувати її так, наче ти намагаєшся її з'їсти. Ми рекомендуємо розтягувати задоволення. Уяви, що заняття сексом – смачний десерт, який хочеться смакувати якомога довше. З таким підходом ти перестанеш поспіхом кидатися на свою кохану, намагаючись якомога швидше подарувати їй і собі задоволення.



Уникай поспіху та метушні, щоб отримати більше задоволення / Фото unsplash

2. Склади план

Це не означає, що потрібно буквально розписати весь ваш вечір. Зовсім ні. Просто варто домовитися, що, до прикладу, у четвер ввечері кілька годин ви присвятите цілком і повністю один одному. В такому випадку вас ніщо не відволікатиме, а також ви матимете можливість отримати якомога більше задоволення. Натомість пристрасний секс – про відсутність планів.

3. Відтерміновуй

Чуттєвий секс – не лише про відсутність поспіху. Тут ще й мовиться про те, що тобі постійно потрібно буде балансувати між оргазмом, який от-от виникне, а також самим заняттям сексом. Тож ми рекомендуємо зупинятися щойно ти відчуєш, що практично готовий еякулювати. В такому випадку сконцентруй увагу на партнерці, пестивши її. Можеш також чергувати проникнення та кунілінгус. Це дозволить дарувати задоволення, а також дати собі трішки часу, щоб відпочити та відновити сили.



Зупинися, якщо відчуєш, що оргазм уже близько / Фото adobestock

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4. Швидкості тут не місце

Правильно підібраний темп – запорука успіху. Твоя задача – вибрати той ритм, який дозволить вам обом отримувати задоволення, а також насолоджуватися один одним якомога довше. Уяви, що ти біжиш марафон. У цьому випадку не настільки важлива швидкість, наскільки – твоя витривалість. Тож ми пропонуємо зосередитися на амплітуді проникнення. Якщо правильно підійти до цього питання, то можна подарувати значно більше приємних відчуттів, ніж під час ритмічного гупання об її стегна.

5. Максимум зосередженості

Ви повинні концентрувати увагу один на одному. Тож у спальні не має бути жодних чинників, які б відволікали вас. Пропонуємо вимкнути світло, запалити свічки й увімкнути легку джазову музику. Усе це не лише гарантує інтимну атмосферу, а й дасть можливість звертати увагу на власні відчуття, а також реакції своєї партнерки.



Зосередьтеся один на одному під час сексу / Фото istock

Спробуйте цієї ночі зайнятися чуттєвим сексом. Гарантуємо, що він сподобається не лише твоїй партнерці, а й тобі. Тим паче, що приємне заняття завжди хочеться розтягнути якомога довше.

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