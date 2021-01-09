Здавалося б, приглушене світло у спальні може підкреслити романтичну атмосферу. Але науковці не рекомендують вимикати світло у спальні під час сексу. Причому важливо це саме для чоловіків. Розповідаємо на Men 24, у чому суть цієї поради.

Якщо вірити науковцям з Університету Сієни (Італія), які провели несподіване дослідження, то є один важливий елемент у спальні, який впливає на якість сексуального життя. І мовиться про світло. Вчені закликають чоловіків не вимикати світло під час заняття сексом, щоб отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу. Men 24 пояснює, у чому криється секрет.

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У тебе виросте рівень тестостерону

Дослідження науковців з Італії показало, що саме яскраве світло під час сексу може позитивно вплинути на інтимне життя. Усе тому, що воно підвищує рівень тестостерону, а також приємних відчуттів. Причому утричі!

У науковому спостереженні брали участь не так уже й багато учасників, тому складно бути впевненими в тому, що результати актуальні для усіх без винятку чоловіків. Співробітники Університету Сієни вивчали 38 чоловіків з низьким рівнем лібідо. Традиційно їх поділили на 2 групи: одна з них протягом 14 днів проводила по 30 хвилин під впливом яскравого освітлення у приміщенні, друга – цього не робила.



Учені виявили вплив яскравого світла на рівень тестостерону / Фото unsplash

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Аналізи вразили

Після завершення дослідження чоловіки здали аналізи на рівень тестостерону. Результати приємно потішили учених. У чоловіків, котрі по пів години на день проводили під впливом яскравого освітлення, підвищився рівень цього гормону. Причому суттєво.

Перед проведенням експерименту рівень тестостерону у їхній крові був 2,3 нанограма/мілілітр. Опісля спостереження він виріс утричі – до 6,7 нанограма/мілілітр.

Пік сексуальної активності

Це дослідження вкотре підтвердило твердження, що навесні та влітку чоловіча сексуальна активність росте. Стосується це, звичайно ж, і українців.



Яскраве світло може підвищити рівень тестостерону втричі / Фото unsplash

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Тож ти можеш власноруч вплинути на своє інтимне життя. Для цього, рекомендують науковці, не лінуйся прогулюватися взимку на вулиці, а також не сиди в темряві вдома. Ці прості кроки дозволять підвищити не лише рівень тестостерону, а й сексуальну активність.