Учені розповіли, чому не варто вимикати світло у спальні під час сексу
Здавалося б, приглушене світло у спальні може підкреслити романтичну атмосферу. Але науковці не рекомендують вимикати світло у спальні під час сексу. Причому важливо це саме для чоловіків. Розповідаємо на Men 24, у чому суть цієї поради.
Якщо вірити науковцям з Університету Сієни (Італія), які провели несподіване дослідження, то є один важливий елемент у спальні, який впливає на якість сексуального життя. І мовиться про світло. Вчені закликають чоловіків не вимикати світло під час заняття сексом, щоб отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу. Men 24 пояснює, у чому криється секрет.
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У тебе виросте рівень тестостерону
Дослідження науковців з Італії показало, що саме яскраве світло під час сексу може позитивно вплинути на інтимне життя. Усе тому, що воно підвищує рівень тестостерону, а також приємних відчуттів. Причому утричі!
У науковому спостереженні брали участь не так уже й багато учасників, тому складно бути впевненими в тому, що результати актуальні для усіх без винятку чоловіків. Співробітники Університету Сієни вивчали 38 чоловіків з низьким рівнем лібідо. Традиційно їх поділили на 2 групи: одна з них протягом 14 днів проводила по 30 хвилин під впливом яскравого освітлення у приміщенні, друга – цього не робила.
Учені виявили вплив яскравого світла на рівень тестостерону / Фото unsplash
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Аналізи вразили
Після завершення дослідження чоловіки здали аналізи на рівень тестостерону. Результати приємно потішили учених. У чоловіків, котрі по пів години на день проводили під впливом яскравого освітлення, підвищився рівень цього гормону. Причому суттєво.
Пік сексуальної активності
Це дослідження вкотре підтвердило твердження, що навесні та влітку чоловіча сексуальна активність росте. Стосується це, звичайно ж, і українців.
Яскраве світло може підвищити рівень тестостерону втричі / Фото unsplash
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Тож ти можеш власноруч вплинути на своє інтимне життя. Для цього, рекомендують науковці, не лінуйся прогулюватися взимку на вулиці, а також не сиди в темряві вдома. Ці прості кроки дозволять підвищити не лише рівень тестостерону, а й сексуальну активність.
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