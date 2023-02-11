А також те, як вона хоче, щоб їй почуття проявляв партнер. Тож надзвичайно важливо розуміти, яка мова кохання важлива для тебе, а яка – для твоєї другої половинки.

Читай також Зовсім не те, до чого ми звикли: як з'явилося слово коктейль і до чого тут коні

Так, кожен із нас по-своєму виражає кохання. Але ти можеш також зруйнувати свої стосунки, навіть не підозрюючи про це. А все тому, що твоя друга половинка не відчуває достатньо проявів кохання.

Тож Чепмен написав книгу "5 типів мов кохання" ще у 1995 році. У ній він спробував пояснити, що і до чого.

1. Слова ствердження

Для людей, чиєю мовою любові є слова ствердження, найважливіше бути з людьми, які можуть висловити бажання бути з ними, які вміють передати словами те, що вони відчувають, і які не бояться повторювати це часто. Наприклад, робити компліменти – спосіб підкорити цей тип людей. Природно, у них будуть проблеми сумісності з тими, хто віддає перевагу вираженню невербальними способами, або з тими, кому незручно говорити про свої емоції.

2. Якісний час

Для цих типів людей пріоритет – проведення часу зі своїм партнером, пошук моментів розваг і інтимності на порядку денному та переживання спільного досвіду, яким вони можуть поділитися. Вони відчуватимуть любов пропорційно часу, присвяченого їм.



Є ті, для кого важливо якісно проводити спільно час / Фото lookstudio

3. Подарунки

Ця мова кохання передбачає, що дарування або отримання подарунків – форма вираження почуттів. Будь обережним з цим. Іноді можна потрапити у пастку, адже здаватиметься, що без матеріального заохочення ваші стосунки просто загнуться. Насправді ж, не завжди це мають бути подарунки.

Наприклад, приємна записка вранці, приготування кави, покупка подарунків час від часу – те, що живить цей тип мови кохання.

4. Допомога

У цій мові любові пріоритет – робити речі для пари. Наприклад, допомагати із незавершеним завданням, мити посуд удома, робити послугу, організовувати подію для особливої ​​людини тощо. Це спосіб, у який люди виражають свою турботу через допомогу. Тож люди, яким характерний цей тип, очікуватимуть, що їм завжди простягнуть руку. Якщо ж цього не буде, то дуже високі шанси проблем усередині стосунків з часом.

5. Фізичний контакт

Ти знаєш когось, хто завжди хоче обійматися, триматися за руки, цілуватися? Це може бути способом вираження любові, і якщо тобі це не подобається, то у нас чергова проблема. Людям, чиєю мовою любові є фізичний контакт, потрібен він, щоб відчувати себе коханими та таким чином проявляти свою любов партнеру.



Для деяких пар основною мовою кохання є фізичний контакт / Фото freepik

Варте уваги Твоє життя зміниться докорінно, якщо прислухатися до цих 14 порад від знаменитостей

В основному теорія мов кохання базується на визнанні того, що любов має багато форм, за допомогою яких вона виражається. І що з міркувань нашого власного розвитку, кожна людина вибирає ті, які найкраще відповідають її особистості. Важливо усвідомити, якими є наші мови кохання, щоб: