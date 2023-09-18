Однако возможность иметь хорошее общение вокруг секса важная для достижения увеличения удовольствия. Это позволяет знать, что нам нравится, что нравится другому человеку, чего он предпочитает избегать и т.д. Кроме того, это поможет повысить уровень доверия, безопасности и свободы конфиденциальности каждого человека.

Стоит внимания Сделает вечер еще ярче: рецепт интересного коктейля Round 1

Кроме того, хорошее общение в спальне позволяет участвующим людям получать больше удовольствия от каждой встречи. Ведь связь может быть глубже.

Однако, поскольку разговор во время секса может быть трудным для многих людей, некоторые невербальные способы общения и другие советы, чтобы иметь возможность разговаривать во время секса и наслаждаться его преимуществами, по словам сексолога Луиса Фалькона.

1. Обрати внимание, как она ласкает тебя

Фактом является то, что люди ласкают так, как хотели бы, чтобы их ласкали, особенно потому, что вероятнее всего, что во время сексуального контакта каждый человек стремится получить удовольствие другого, даже сосредотачиваясь на других частях тела, которые не всегда нужны для получения удовольствия. К примеру, стимуляцией груди или других частей тела.

Обрати внимание на то, как человек, с которым ты делишься моментом, касается тебя, чтобы ты мог определить, какой тип прикосновений он предпочитает, и, если хочешь, воспользуйся возможностью сделать то же самое.

2. Начни направлять

Речь идет не о том, чтобы отдавать приказы (если это не то, что им нравится), но иногда сексуальное общение может служить ориентиром. Независимо от того, с помощью слов, которые объясняют, что тебе нравится или что ты хотел бы попробовать, то ли с помощью телесных жестов, как движение тела или руки. Воспользуйся общением в сексе как руководством, ведущим к максимальному удовольствию.

Иногда, когда сексуальная связь очень интенсивна, нет нужды направлять кого-нибудь к тому, что тебе нравится. Но это часто зависит от того, насколько вы совместимы и сколько у вас общих вкусов. Поэтому ты должен знать, что в этом нет ничего плохого, немного направляя свою партнершу к тому, что тебе нравится, и, конечно, ты тоже должен позволить себе управлять.



Начни ее направлять, но будь максимально осторожным / Фото lookstudio

3. Используй мягкие слова

Опять же, сотни сексуальных предпочтений, которые могут существовать, есть, и будут те, кто предпочитает грубый язык в постели, чем мягкий. Однако желательно начинать с аккуратных слов, которые выражают то, что ты чувствуешь и помогают тебе общаться во время секса. Например, говори об ощущениях, эмоциях, о том, что тебе нравится, и о том, чего ты хочешь, но сохраняй уважение к партнерше.

4. Буль положительным

Никто не любит, когда ему говорят "Мне скучно", вместо того, чтобы предлагать новые возможности, чтобы предотвратить это. Например, изменить положение или использовать некоторые дополнительные вещи, такие как секс-игрушки. Ключ к положительному языку, который используется в постели, заключается в том, что он помогает найти решение или улучшить встречу, а не просто вызывать дискомфорт у тех, кто делится интимным моментом, которым следует наслаждаться, а не страдать. К примеру, попробуй сказать такие вещи, как "Я бы хотел, чтобы ты тоже касалась меня таким образом" или "Когда ты делаешь это, это доставляет мне большее удовольствие".

Читай также Простая и приятная: что нужно практиковать парам, чтобы секс не исчезал из их спальни

Практиковать общение во время секса – нормально и очень нужно. С помощью слов лучше понимать предпочтения своей партнерши и дарить ей и себе тот уровень удовольствия, который ты ожидаешь от встречи.