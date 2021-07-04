Як зробити спрей проти комах у домашніх умовах: прості рецепти
Джерело:The Art of Manliness
Чи не кожен з нас був у такій ситуації, коли крихітна комаха створювала гігантські проблеми – чи кусючістю, чи дзижчанням. І при цьому, як на зло, репеленту під рукою нема і взяти його ніде!
Так от, засіб проти комах може бути не тільки магазинним, а й саморобним. І зробити його насправді не так вже й важко.
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Так, він не буде ідеальним, і розпилювати його треба частіше, але – він таки буде ефективним, а на додачу ще й не пахнутиме "хімією".
Саморобний засіб проти комах
Складники
Складники саморобних засобів проти комах можна побачити у мало не кожному магазині. Це здебільшого ефірні олії (концентрати з екстрактів різних рослин або насіння) та яблучний оцет. І, звісно, вода – краще, щоб дистильована.
Які ефірні олії добре працюють проти комах:
- Лимонний евкаліпт – найкращий варіант.
- Також хороші – розмарин, гвоздика, лаванда.
- Герань і кедр – добре працюють проти кліщів.
Для приготування засобу проти комах треба 50 – 100 крапель ефірної олії (однієї, або комбінацій зі згаданих вище) на чверть літра рідини. Туди ж слід додати яблучний оцет (або горілку).Мало не забули! Ще один "інгредієнт" засобу проти комах – це пляшка з пульверизатором. Що ж, про її наявність вдома треба подбати заздалегідь. Інакше засіб доведеться втирати, а це не така вже й приємна процедура.
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Ось два прості, але вкрай ефективні рецепти спрею проти комах
Рецепт ефективного засобу проти комах із горілкою:
- Пів стакана води.
- Пів стакана горілки.
- 20 крапель олії герані.
- 20 крапель лимонної евкаліптової олії.
- 10 крапель кедрової олії.
- 10 крапель ванільної олії.
- 10 крапель олії розмарину.
Якщо ж є яблучний оцет, то використовуємо його замість горілки (у такому випадку можна й олій давати значно менше):
- Пів стакана води.
- Пів стакана яблучного оцту.
- 20 крапель лимонної евкаліптової олії.
- 10 крапель кедрової олії.
- 10 крапель олії розмарину.
За будь-якого рецепту всі інгредієнти треба залити в пляшку з пульверизатором і добре потрусити. Трусити пляшку, до слова, бажано перед кожним застосуванням.
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