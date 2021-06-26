Вчені з Університету Нотр-Дам в американському штаті Індіана провели велике дослідження щодо того, як згода чоловіка виконувати хатню роботу впливає на його кар'єру. І виявилося, що – погано.

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Науковці довели, що чоловікам шкідливо виконувати хатню роботу

Не будемо детально зупинятися на методології дослідження, адже найцікавіше у ньому – висновки. Вчені виявили, що геть усі одружені чоловіки, які відмовлялися вдома прибирати, прати тощо – мали більшу зарплату.

Чи працює ця формула у парах, які ще не перебувають у шлюбі – на жаль, поки що невідомо.

Зауважте, ніхто й не намагається пояснити цю ситуацію крізь призму сексизму: начебто ось як добре працює давня патріархальна модель шлюбу, яка жінці віддає роль домогосподарки, а чоловікові – здобувача.

Ні, просто чоловіки, які не займаються хатніми справами, мають більше часу і сил на роботу, а отже – мають більше шансів заробити більше (даруй вже за таку тавтологію).



Хатні справи – невже вони дійсно не для чоловіків? / Фото unsplash

Рідний дім і робота мрії: де знайти компроміс

З іншого боку, хатні справи теж треба робити – адже бардак вдома кар'єрі не допоможе. Ба навіть може зашкодити, якщо викликатиме відчуття дискомфорту.

Тож про те, хто, коли і як наводитиме вдома лад – треба зі своєю половинкою домовлятися. А якщо не вийде...

Що ж, ми не візьмемо на себе повноваження тут щось радити. А от дослідники з Індіани радять взяти на себе розв'язання цієї проблеми… Кому б ти думав? Роботодавцю!

Мовляв, вони мали б стимулювати своїх співробітників, забезпечуючи їм, наприклад, корпоративну пральню, кулінарію і покоївку.

Що ж, поняття "робота мрії" набуває все ширших меж ;)

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