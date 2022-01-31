На жаль, ніхто не може гарантувати тобі, що твої стосунки триватимуть вічність. Експерти за роки спостережень зуміли виявити кілька тривожних дзвіночків, які можуть передбачити їх завершення. На них ми й зосередимо нашу увагу.

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Ці ознаки свідчать, що стосунки пора завершувати

1. Несумісність

У стосунках несумісність – це величезний слон у кімнаті. Ви можете намагатися ігнорувати це скільки завгодно довго, але рано чи пізно це стане нестерпним сценарієм, і ви можете попрощатися з усім посудом і склом у кімнаті. Можливо, щоб уникнути проблем краще визначити аспекти, в яких ви несумісні. Звичайно, справа не в різних уподобаннях в кіно, спорті, командах і так далі.

Проблема несумісності значно глибша. Це і релігійні переконання, і політичні погляди, і бажання (або його відсутність) одружитися та мати дітей. Це лише кілька прикладів несумісності пари, про які варто подумати. А все тому, що це питання, з якими ви рано чи пізно можете стикнутися. І тут важливо знайти взаємоприйнятний компроміс.



Важливо знаходити компроміси у парі / Фото Soroush Karimi

Наявність різних думок і бажань сама по собі не є чимось поганим, навіть навпаки. Часто саме завдяки відмінностям будуються сильні та щасливі пари. Однак у найважливіших питаннях факт несхожості може серйозно вплинути на вас. Якщо ти хочеш мати дітей, а твоя партнерка – ні, то це означатиме примус для одного або повну відмову для іншого.

Тож найкраще, що ви можете зробити, – обговорити усе, що для вас обох є надзвичайно важливим у стосунках. Це дозволить не зруйнувати все те, що ви побудували за весь час існування вашої пари.

2. Потреба у коханні

Хотілося б, звичайно ж, щоб усі стосунки будувалися на коханні. Але так буває не завжди. Якщо ж у вашій парі є це почуття, то тут дуже легко обдурити себе. Мовиться про випадки, коли ти закохуєшся у людину, яка абсолютно несумісна з тобою.

Варто розуміти, що потреби бути коханим недостатньо, щоб стосунки працювали. Особливо, коли мовиться про довгострокову перспективу. Ба більше, з часом почуття змінюються. А це означає, що на тебе очікує розчарування.

Нехтування несумісності може бути ознакою того, що ти дійсно потребуєш закоханості. Але страх залишитися самотнім не повинне бути причиною того, що ти продовжуєш перебувати у стосунках, які не роблять тебе до кінця щасливим.

Експерти рекомендують передовсім навчитися любити себе, цінувати свої потреби. Це дозволить тобі у майбутньому знайти ту людину, з якою вдасться побудувати щасливі та гармонійні стосунки.

3. Зради

Насправді зради – досить часта причина розриву. Це в теорії. На практиці ситуація завжди значно складніша. У психологів і сімейних терапевтів немає однозначної відповіді. Ясно одне, що зрада у стосунках визначає головну проблему. У деяких випадках пара може вирішити, як протистояти цьому та подолати це. В інших випадках, наприклад, коли це стає постійним або просто не вдається знайти згоду, завершення стосунків стає єдиним рішенням.



Зради можуть поставити хрест на стосунках / Фото Romina Ahmadpour

4. Нудьга та відсутність пристрасті

У тривалих стосунках у якийсь момент один або обидва партнери можуть відчувати нудьгу разом із втратою пристрасті.

Ці умови можуть бути запобіжними ознаками серйозної кризи у парі, хоч і не обов'язково. З фізіологічної точки зору стосунки можуть переживати періоди "спаду" з зовнішніх причин. Це можуть бути стрес на роботі, проблеми зі здоров'ям, внутрішні причини, сварки, відсутність лібідо тощо.

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Усі ці тривожні дзвіночки не повинні змусити тебе вже й відразу припиняти стосунки. Варто спробувати обговорити проблеми, які турбують вашу пару. Цілком імовірно, ви зможете впоратися з ними усіма та знайти компроміси, які влаштують кожну сторону. Головне – не боятися говорити та бути відкритими.